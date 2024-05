Gobernador Adolfo Periera entregó créditos a Consejos Comunales en Río Tocuyo y Agua Salada

El gobernador del estado Lara, Adolfo Pereira, dirigió un emotivo encuentro con el poder popular de la parroquia Camacaro en el municipio Pedro León Torres, específicamente en el territorio de la Comuna Socialista Agua de Obispo.

La Escuela Básica Agua Salada fue el escenario donde los representantes de los consejos comunales Río Tocuyo y Agua Salada recibieron su certificado de financiamiento mediante el Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (CEPCPP) de la entidad.

Río Tocuyo es una población que se encuentra a dos horas de la ciudad de Barquisimeto y se caracteriza por ser parte del semiárido larense, la producción ovina y caprina y el cultivo agrícola. Jaiker Domoromo, representante del consejo comunal Río Tocuyo, recibió financiamiento para proyecto de electrificación en su comunidad, “aquí no había venido ningún gobernador a reunirse con nosotros, estamos contentos porque sabemos que contamos con usted, y que nos está cumpliendo con el recurso para el proyecto de electricidad para el sector Ollicán de Río Tocuyo”, explicó el dirigente.

El gobernador Adolfo Pereira acompañado de José Yépez, director regional de MinComunas; Belkis Gómez, Secretaria Ejecutiva del CEPCPP; Elvis Méndez, prefecto municipal, Edgar Carrasco, enlace político del municipio Torres y dirigentes del poder popular, realizaron encuentro para conocer fortalezas y debilidades del sector. “Luego de escucharlos, me voy convencido del poder que hay en la parroquia Camacaro, territorio combativo y siempre a la vanguardia revolucionaria. Me llevo de aquí sus solicitudes de salud y me comprometo con la electrificación de la Escuela Básica Agua Salada, la inspección a la vialidad por parte de Invilara y la supervisión al tanque de agua potable con su respectiva evaluación del afluente del Río Tocuyo, para eso delego a Hidrolara”, anunció el líder político regional acompañado del equipo del gobierno de Lara.

En su discurso, Pereira resaltó que los financiamientos superan un millón de BsD e invitó al uso eficiente de los recursos, “apuesto todo a ustedes, a los consejos comunales y al poder popular organizado, los que saben lo que afecta a cada territorio, sigamos en batalla permanente y preparados para todo lo que viene el 28 de julio, a darlo todo por nuestra hermosa patria Venezuela”, agregó.

Encuentro político con 11 líderes y lideresas de UBCH

Al caer la noche, el Enlace Estadal del PSUV, Adolfo Pereira, concedió una reunión con los líderes y lideresas de UBCH y estructura política de la parroquia Camacaro, donde se discutieron temas políticos, territoriales, servicios públicos y solicitudes personales de la dirigencia.

“El presidente Nicolás Maduro se lo está jugando todo por nuestra patria, pese a las medidas coercitivas que imponen al país desde EEUU, nosotros estamos aquí dándole la cara y ayudando al pueblo más vulnerable, conociendo sus debilidades, debatiendo y siendo autocríticos para superar cualquier adversidad”, afirmó Pereira.

Edgar Carrasco, enlace político municipal de Torres, recordó los años de lucha revolucionaria en el municipio Torres y los logros alcanzados durante los gobiernos bolivarianos.

Dirigentes de UBCH solicitaron fortalecer el transporte para la organización, movilización y despliegue de las fuerzas revolucionarias, ya que la zona agrícola de la parroquia Camacaro sufre esa debilidad.

Servicios públicos, casos de salud, combustible y atención social fueron algunas de las solicitudes que expresaron los dirigentes que garantizarán la suma de votos en los comicios electorales del 2024.

Información de: Nota de Prensa