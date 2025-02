Gobernador Adolfo Pereira: «Esperaré la trinchera revolucionaria que me asigne el PSUV»

En medio de la incertidumbre que rodea la candidatura a la Gobernación del estado Lara por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el Gobernador Adolfo Pereira se pronunció sobre su posible reelección. En una rueda de prensa realizada desde el Obelisco de Barquisimeto, Pereira enfatizó que su principal compromiso es con la militancia del PSUV y con el poder popular.

«Mi mejor cargo es ser militante del PSUV. Las postulaciones hay que dejárselas al pueblo; eso tiene que ser algo bonito y bello, la expresión de las comunidades y del poder popular«, declaró Pereira, subrayando la importancia de permitir que los ciudadanos se expresen en el proceso electoral.

El Gobernador también hizo hincapié en la necesidad de no «jugar posición adelantada» en el contexto político actual. «Esperaré la trinchera revolucionaria que me asigne el PSUV para desempeñarme. Si es ser Gobernador o irme a otro espacio, lo haré. Y si no, disfrutaré ser un militante del mejor partido de Venezuela, que es el PSUV«, agregó.

Pereira expresó su preocupación por una posible victoria de la oposición en las próximas elecciones, lo que considera un escenario desfavorable para los intereses del estado y del país. «Me preocuparía que gane la oposición«, puntualizó, reafirmando su compromiso con los principios y valores del socialismo.

La declaración del Gobernador llega en un momento crucial para el PSUV en Lara, donde las expectativas sobre las candidaturas están generando un intenso debate entre los militantes y simpatizantes del partido. La comunidad política local espera con interés cómo se desarrollarán los acontecimientos en las próximas semanas.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto