Gobernación de Lara reprograma inauguración de la Feria Artesanal de Tintorero debido a Fuertes Lluvias

Debido a las intensas lluvias que se presentaron en el municipio Jiménez, la inauguración de la Feria Artesanal de Tintorero fue reprogramada para el día jueves 28 de agosto a las 6:00 p.m. El Secretario General de Gobierno de la Gobernación del Estado Lara, Nelson Torcate, hizo el anuncio en una rueda de prensa, asegurando que el evento se llevará a cabo a la misma hora.

“Queremos invitarlos a reprogramar juntos la inauguración el día de mañana, la lluvia nos obligó a ajustar nuestros planes, pero estamos preparados para la gran fiesta. Nos quedaremos aquí para compartir, caminar y hablar con la gente. La inauguración formal será mañana a las 6 de la tarde, y también llevaremos a cabo la elección de la señorita feria”, afirmó Torcate.

El Secretario destacó la importancia de realizar el evento en un ambiente propicio y sin lluvia, para garantizar una experiencia memorable tanto para los asistentes como para los participantes. “Estamos aquí para explicarles y entender que la naturaleza tiene su propio ritmo. Les pedimos que nos acompañen mañana, ya que hay mucho ánimo con esta feria de Tintorero y queremos mantenerla”, concluyó.

Texto: Génesis Vargas

Foto: Alexander Sánchez

Gobernación de Lara

