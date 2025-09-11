Gobernación de Lara participó en Simulacro de Defensa Nacional

En un acto que resalta el compromiso del Estado Lara con la defensa integral de la nación, el gobernador Luis Reyes Reyes apoyó el simulacro de defensa nacional, orientado por el presidente Nicolás Maduro. Este ejercicio que fue encabezado por G/D César Figueira, Secretario de Seguridad Ciudadana del estado Lara y G/D Hibrahim Sirgo, comandante de la Zodi-Lara N°13, forma parte de una serie de actividades militares programadas, busca fortalecer la resistencia y la unión entre el pueblo, las fuerzas armadas y las instituciones policiales.

«Estamos aquí en perfecta ejecución de este ejercicio de seguridad donde se demuestra el alto nivel de adiestramiento que tiene nuestro personal tanto las unidades de la fuerza armada nacional bolivariana, los organismos de seguridad ciudadana, unidades de protección del sistema de protección de riesgos el pueblo en armas puesto de manifiesto en cuerpo de combatientes de nuestra gobernación de Lara, demostramos al mundo la capacidad que tiene el pueblo para defender su territorio, aquí se ve el alto nivel de adiestramiento y de capacitación de nuestro personal para la defensa de la patria», expresó G/D César Figueira, Secretario de Seguridad Ciudadana del estado Lara

Por su parte Hibrahim Sirgo, comandante de la ZODI Lara N°13, señaló: «Tenemos una serie de ejercicios militares que se van a llevar a cabo a lo largo y ancho del estado de Lara, quiero felicitar a nuestro pueblo, quienes de una manera masiva, con mucha lealtad, compromiso y amor a la patria, se han presentado en todos los espacios para llevar a cabo estos ejercicios militares, para darle cumplimiento a esa orden nuestro de nuestro comandante Nicolás Maduro».

«Este simulacro se inscribe dentro del marco del ejercicio «Independencia 200», fundamentado en el plan estratégico «Plomo», diseñado para contrarrestar cualquier intento de insurgencia por parte de grupos que amenacen la estabilidad del país y que pretendan atacar instalaciones estratégicas, instalaciones del estado y en este caso, el edificio de nuestra gobernación Bolivariariana Revolucionaria». Agregó, Hibrahim Sirgo, comandante de la ZODI Lara N°13.

Con este tipo de actividades, el gobierno del Estado Lara reitera su compromiso con la seguridad y defensa nacional, asegurando que cada acción está orientada a proteger la paz y la integridad del territorio venezolano.

Redacción: Orianny Sánchez

Fotografías: Kaiber Martínez

Gobernación del estado Lara