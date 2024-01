Globos de Oro 2024: estos son los ganadores de los premios a lo mejor del cine y la televisión de Hollywood

Celebrada este domingo, como es costumbre en Los Ángeles, esta entrega dio inicio a una nueva era de los galardones, tras la disolución de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood a causa de un escándalo por acusaciones de corrupción y falta de diversidad en su órgano de votación.

En una ceremonia sin sorpresas, polémicas ni discursos políticos, Oppenheimer se llevó a casa cinco de los ocho galardones a los que estaba nominada, incluida mejor película de drama, mejor director para Christopher Nolan y mejor actor de drama para Cillian Murphy.

Poor Things, mientras, se hizo con el premio a la mejor cinta de comedia o musical y su protagonista, interpretada por Emma Stone, al de mejor actriz de comedia o musical.

El Globo de Oro a mejor actriz de drama fue para Lily Gladstone, quien arrancó su discurso de agradecimiento hablando en su lengua indígena.

Como era de esperar, Barbie —que era la más nominada pero no obtuvo ninguno de los principales premios—, se coronó como el mayor logro cinematográfico de taquilla, una categoría nueva.

La gala fue presentada esta vez por el actor y cómico estadounidense Jo Koy

En las categorías de cine:

Mejor película de drama: Oppenheimer

Mejor película musical o de comedia: Poor Things (“Pobres criaturas”)

Mejor actriz de drama: Lily Gladstone – Killers of the Flower Moon (“Los asesinos de la luna”)

Mejor actor de drama: Cillian Murphy – Oppenheimer

Mejor actriz de comedia o musical: Emma Stone – Poor Things (“Pobres criaturas”)

Mejor actor de musical o comedia: Paul Giamatti (The Holdovers, “Los que se quedan”)

Mejor actriz de reparto: Da’Vine Joy Randolph – The Holdovers (“Los que se quedan”)

Mejor actor de reparto: Robert Downey Jr. – Oppenheimer

Mejor película de habla no inglesa: Anatomie d’une chute (“Anatomía de una caída”)

Mejor película de animación: Kimitachi wa Dō Ikiru ka (The Boy and The Heron, “El chico y la garza”)

Mejor director: Christopher Nolan – Oppenheimer

Mejor guion: Justine Triet, Arthur Harari – Anatomie d’une chute (“Anatomía de una caída”)

Mayor logro cinematográfico y de taquilla: Barbie

Mejor banda sonora original: Ludwig Goransson – Oppenheimer

Mejor canción original: What Was I Made For? (Billie Eilish O’Connell y Finneas O’Connell) – Barbie

En las categorías de televisión:



Mejor serie de TV de drama: Succession

Mejor miniserie o película para televisión: Beef

Mejor serie de TV, musical o comedia: The Bear

Mejor actor de serie de drama para TV: Kieran Culkin – Succession

Mejor actriz de TV de serie de drama: Sarah Snook – Succession

Mejor actriz de comedia o musical de TV: Ayo Edebiri – The Bear

Mejor actor de comedia o musical de TV: Jeremy Allen White – The Bear

Mejor actriz de serie limitada o película para TV: Ali Wong – Beef

Mejor actor de serie limitada o película de TV: Steven Yeun – Beef

Mejor actriz de reparto en TV: Elizabeth Debicki – The Crown

Mejor actor de reparto en TV: Matthew MacFadyen – Succession

Mejor actuación cómica tipo stand-up en TV: Ricky Gervais (Ricky Gervais – Armageddon)

Con los Globos de Oro arrancó la temporada de premios de Hollywood, que culminarán el 10 de marzo con los Oscar.