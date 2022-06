Georgette Topalián: «Este es el momento de la clase media»

Georgette Topalián fluye a placer cuando se acomoda frente a la pregunta de arranque de esta entrevista. Si bien parece una interrogante de libreto, suele descolocar a quienes justamente ejercen la política en Venezuela. Pero ella recurrió a una expresión que bien puede engalanar su museo personal.

-¿Por qué estás metida en la política?

-Porque es un medio en el que, si tú te organizas y te planificas, puedes hacer el bien a ciudadanos que necesitan que a través de las políticas públicas transformen su modo para obtener una calidad de vida.

-El servir es un modo de vida y por eso me vinculo a la política, porque también forma parte del servir a otro-, agrega Topalián, hija de un armenio del que dice llegó pequeño a Venezuela y la forjó en el duro e incesante trabajo cotidiano.

Es devota de San Charbel, duerme cuatro horas al día para levantarse a las 5:30am y hace doce años estuvo en terapia intensiva junto a unos morochos que habían logrado sobrevivir, pues su embarazo era de trillizos, pero una murió a los dos días atacada por un derrame cerebral.

-A veces cuando ves un problema que a ti te parece muy pequeño, quizás para esa persona es muy grande y nosotros podemos agarrar y ser parte de las soluciones a los problemas de nuestros vecinos-, enuncia la ex presidenta del Concejo Municipal de Baruta.

-Nosotros estamos apoyado al Ejecutivo Nacional desde este espacio del municipio Baruta, donde hemos tenido una relación importante con la clase media venezolana, de hecho nosotros venimos de Clase Media Venezuela, que es una agrupación de gente que piensa distinto, de un lado y del otro, pero suavizamos muchas cosas, y eso es también una forma de hacer política: la armonización ciudadano.

-¿Desde cuándo padeces de la preocupación por los demás?

-Creo que por mi condición de católica. Estuve hace dos semanas en la festividad de Nuestra Señora de Fátima en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, que es la patrona del municipio Baruta, que cumple años el 19 de agosto.

-Soy baruteña: nací en la clínica Santa Sofía de El Cafetal en 1980. He vivido y estudiado en el municipio Baruta (soy egresada del colegio Las Cumbres y tambien estudié en el Santa Rosa de Lima).

Georgette Topalián acumula tres doctorados (derecho constitucional, derecho internacional, justicia penal internacional) y actualmente realiza el cuarto en la Universidad Central de Venezuela en innovación de la gestión pública. Recuerda que además es locutora, profesora de la Universidad Santa María y en Poli Miranda.

-El ambiente académico nos mantiene en permanente contacto con las realidades sociales.

-¿Cómo es la realidad social del municipio Baruta?

-Hay una clase media que obviamente ha estado desposeída de su calidad de vida motivado a muchos factores nacionales e internacionales que atentaron contra la venezolanidad.

-Hoy vemos cómo hay una apertura importante de entendimiento internacional, donde se abren de nuevo las puertas a nuestro país y este es el momento de la clase media, esa clase media que estudió, que viajó, que sabe lo que es mantener un hogar a punta de tu propio esfuerzo y de tu trabajo.

-Creo que este es el gran tercer período de movilidad social del país: el primero fue en el período petrolero de Carlos Andrés Pérez, el segundo con el presidente Hugo Rafael Chavez Frías con la distribución e inversión social del excedente de la renta petrolera y actualmente le corresponde al señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de Venezuela y a quien le toca articular una metodología distinta de este tercer gran período de movilidad social, que se comprende en dos fases: primera, la reapertura del mercado internacional sin medidas coercitivas unilaterales para poder ofertar el petróleo venezolano. Y la segunda será producto del esfuerzo de la clase media en su división útil del trabajo para generar fuentes de empleo directas o indirectas y renta en excedente por la vía de del empleo directo e indirecto e incorporando renta tributaria que de manera progresiva.

-Esta apertura nos va a permitir a los ciudadanos desarrollarnos en ese artículo 3 de la Constitución Nacional, que dice que es a través del estudio y del trabajo.

-También tenemos mucha gente que está retornando a Venezuela y viene con una cultura de trabajo distinta, que sabe lo que es ganarse un dólar, un peso, una libra… que los servicios públicos cuestan.

-Viene una etapa de sentido de pertenencia y de nacionalismo más importante, de entender que todos formamos parte de este país y que debemos aprovecharlo para generar una prospectiva de futuro, de que las cosas tampoco pueden ser todas gratuitas… lo que tiene que ser gratuito es para aquellas personas que tengan condiciones especiales y vulnerabilidades…

-Yo no la llamo recuperación sino rehabilitación económica de Venezuela, que quiere decir que ocurrió un momento donde hubo un bajón y ahorita estamos preparados para seguir avanzando para garantizar el progreso, cambio y futuro que hoy el país nos avizora de la mano del Gobierno Nacional, del señor presidente Nicolás Maduro.

LAS CUENTAS DE LA CIUDADANÍA

-Tienes su espacio político ganado, ¿dirías que bien ganado, merecidamente bien ganado?

-¿En qué sentido?

-En Baruta. Eres una referencia allí, ¿no?

-Al que trabaja no le pueden quitar lo bailado. Y aparte, estamos las 24 horas los siete días de la semana. Somos un voluntariado, no es el equipo de Georgette sino un grupo que está interesado en transformar su forma de vivir, en serle útil al otro.

-Intentaste ser alcaldesa de Baruta y por ahora ese objetivo no fue cumplido… ¿Lo volverías a intentar, se proyecta al estado Miranda?

-En unas se gana y en otras se pierde. Nosotros ya demostramos que sabemos y podemos hacer las cosas bien.

-¿Dejaste un legado como presidenta del Concejo Municipal de Baruta?

-Creo que dejamos una dinámica donde el servidor público en el municipio Baruta cambió. Ya no era un político partidista sino un ciudadano que atendía a todos por igual. Hoy nuestros ciudadanos de Baruta pueden sacar sus cuentas.

-¿Es una aliada del alcalde Darwin González?

-Yo soy una aliada de los ciudadanos y los ciudadanos necesitan espacios e interlocutores. En Venezuela tenemos una historia de diálogo permanente. El municipio Baruta ha bajado bastante el tema de la polarización, que es entender que las autoridades electas se deben a sus ciudadanos y que tienen que darle respuestas. Y si tenemos que tocar las puertas de quien tengamos que tocarlas, pues nada nos quita, porque un ciudadano no puede ser víctima de los procesos políticos.

-¿Se siente protectora de los baruteños?

-Nunca la he utilizado, inclusive cuando salió acá nunca usé la figura del protectorado porque siento que hay otras formas, que es el servicio público, que nos da nosotros ese entendimiento, ese comprender.

-Nosotros hemos hecho muchas políticas a favor de los baruteños. No necesitan un protectorado, necesitan saber comunicar las cosas, porque sabemos y podemos hacer las cosas bien.

-¿Cómo califica la gestión de Darwin González?

-Puedo decir de manera muy objetiva que quizás él tiene una agenda muy importante para el municipio… yo no puedo dejar reconocer que la agenda cultural ha sido exitosa, pero su equipo no lo ha acompañado en el tema de la gestión pública. Y tiene un Concejo Municipal que se ha dedicado a unas Ordenanzas que son susceptibles de la cacofonía jurídica. ¿Para qué vas a hacer una Ordenanza de ruidos molestos si tienes una de convivencia y paz ciudadana? Cambiar un nombre sin dejar sin efecto otro le hacen un flaco favor al alcalde porque hay cosas más importantes que legislar.

-Hay cosas más importantes que abordar: la agenda del Consejo Local de Planificación. Tienen dos años sin ejecutar obras ni proyectos.

EL MEJOR SERVICIO ES EL QUE SE TIENE

-¿Cuál es tu posición con respecto a la empresa recolectora de basura?

-El mejor servicio es el que se tiene, no el que se carece. La empresa explotadora del servicio en Baruta cumple con su trabajo, pero sí hay que hacer un nuevo catastro con relación al tema del cobro comercial. No es lo mismo el que tiene una actividad comercial de volumen y abastecimiento

-Hay usuarios que ya no se quejan. Sobre la tarifa residencial que tiene el barrido medio ambiental: quien llama a que se le limpie su calle o que se cumpla tal cronograma, se cumple.

-Podemos ponerlo en contraprestación con otros servicios como Cantv, Hidrocapital, CorpoElec… la gente prefiere pagar tarifas un poco más justas pero que funcionen los servicios. Hay que generar un equilibrio

-¿No cree en los subsidios de las tarifas?

-Sí creo. Las tarifas residenciales en Baruta, que tiene 96 mil familias, tienen un subsidio importante. La gente prefiere que el gas, el agua y la luz lleguen. Pagar un poquito más pero que funcione.

-¿Tú eres una mujer de grandes ideas?

-Todas las mujeres tenemos grandes ideas.

-¿A qué político admiras?

-Al presidente Nicolás Maduro

-¿Por qué?

-Porque ha sabido hacer mucho con nada. Ha puesto fe y esperanza en un pueblo que cree en su autodeterminación. Y al creer en su autodeterminación cree en ese aliado que es silencioso pero que hoy lo ha visto cómo ha batallado contra adversidades muy grandes. Aquí hubo movimientos políticos absurdos que costaron la vida de muchos venezolanos. El presidente Maduro siempre ha estado en permanente diálogo y entendimiento. También admiro a Cilia Flores…

-¿La primera combatiente o la primera dama?

-La primera dama de nuestro país. Es una mujer letrada y fue la primera mujer presidenta de la Asamblea Nacional, quien también abrió un espacio para el conocimiento y entendimiento de la diversidad de la axiología jurídica en el país.

-¿Eres conservadora?

-En algunas cosas.

-¿Crees en la familia tradicional?

-Respeto el libre albedrío.

-¿Votarías por el matrimonio entre el mismo sexo?

-Ese es un tema que tienen que debatirlo quienes forman parte de ese grupo de intereses.

-¿De la concepción qué piensas?

-¿En qué aspectos?

-Del feto

-Ese es un tema muy duro para nosotras las mujeres, porque hay muchas situaciones. Una mujer que ha sido víctima de una violación… Son temas que tenemos que entrar en profundos debates porque hay que respetar el libre albedrío de las mujeres. Mi posición es siempre preservar la vida por mi condición católica.

-Debe haber fervorosos opositores al presidente Maduro con los que te llevas bien…

-Te puedo decir algo mejor: creo que hoy esos que se llamaban fervientes opositores también sienten respeto por el señor presidente Nicolás Maduro, porque ha sido un camino de diálogo franco y abierto en el que ha importado no la política sino el ciudadano.

-¿Qué estás esperando decirle al presidente Maduro cuando lo tengas al frente?

-Que nosotros estamos organizando una reunión con la Clase Media Venezuela, con nuestro equipo, donde hay quien piensa igual, que piensa distinto, pero que nos une la venezolanidad. Y que de ese encuentro saldrán propuestas y planes que ayudarán al levantamiento pleno de nuestra Nación, al que tanto ha ayudado a construir este sector del país, que tiene una potencialidad impresionante para sumar al desarrollo nacional. El presidente Maduro sabe que esta fuerza social está sintonía con los anhelos de un país próspero y de bienestar para los 30 millones de venezolanos. Esperamos conjugar pronto los esfuerzos nuestros con el Ejecutivo nacional para conquistar un despegue económico poderoso. Somos aliados de las esperanzas de Venezuela y así se lo vamos a ratificar en la reunión.

Entrevista Especial