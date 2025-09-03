GasLara anuncia ajuste de precios para garantizar suministro sostenible

La empresa Gas Lara emitió un comunicado dirigido a la colectividad larense para informar sobre un ajuste en los precios de las diferentes modalidades de gas por cilindro, con el objetivo de mantener la sostenibilidad y continuar mejorando los lapsos de despacho y tomar acciones y evitar reventa del vital servicio.

Leer También: Tecnología y desarrollo infantil: Un puente hacia el bienestar emocional

En tal sentido los precios actualizados de los cilindros de gas quedaron de la siguiente manera, el cilindro 10kg: 220,62 BsD (1.5 $), el cilindro de 18kg: 441,24kg BsD,( 3 $), el cilindro de 27kg: 588,32 BsD, (4$) y el cilindro de 43kg: 1.176,64 BsD, (8$).

Estos montos serán indexados mensualmente a la tasa de BCV.

Bajo el lema “Gas Oportuno es Gas Sustentable”, la empresa destacó que este reajuste resulta impostergable para consolidar las mejoras alcanzadas en los ciclos de distribución y asegurar el abastecimiento continuo del vital servicio.

GasLara resaltó que nuestra entidad ha sido un bastión en la defensa de precios justos, manteniéndose como una de las regiones no subsidiadas con el menor costo de gas a nivel nacional. Asimismo, reiteró su compromiso de optimizar los tiempos de entrega, que actualmente se ubican alrededor de 39 días, con proyección a reducirlos progresivamente hasta alcanzar un lapso óptimo.

La empresa hizo un llamado a la comunidad a respaldar la gestión de GasLara, subrayando su carácter responsable y eficiente, haciendo énfasis en que estas acciones están dirigidas a minimizar las posibilidades de reventa.

De esta manera responsablemente hacemos del conocimiento a la opinión pública que la empresa de gas continuará trabajando reafirmando su compromiso de llevar un mejor servicio a toda la comunidad larense.

Nota de Prensa

Hender «Vivo» González