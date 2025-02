Ganaderos de Barinas buscan disminuir la matanza de vacas y novillas

Con el propósito de disminuir y controlar la matanza de vacas y novillas reproductivas en fincas ganaderas del estado Barinas, buscan repoblar con rebaños bovinos machos de engorde, importados de Colombia.

Según, el presidente de la Asociación de Productores Rurales de Barinas (Asobarinas), José Antonio Espinoza, informó que llevan 13 años sin importar ganado vivo de Colombia. El convenio se extenderá al resto de las unidades ganaderas del país.

Matanza de vacas afecta producción

En noviembre de 2024, el Ministerio de Agricultura Productiva y Tierras exhortó a ganaderos cesar la matanza de hembras y preñadas en mataderos, que para la fecha representaban el 25 % del total sacrificado del país, una cifra considerada de alarmante.

En Venezuela según gremios como Fedenagas, el consumo promedio de proteina de res, es de 9 kilos per cápita. Esto significa que no se está consumiendo suficiente proteína biológica para mantener una adecuada nutrición, porque la FAO sugiere 24 kilos per cápita.

Zuleydy Márquez con información de últimas noticias.