GAES-Lara detiene a 4 personas por extorsión, droga y robo de material estratégico

El Grupo Antiextorsión y Secuestro (GAES-12) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el estado Lara ha llevado a cabo una serie de procedimientos exitosos en los últimos dos días, logrando la detención de cuatro personas implicadas en distintos delitos.

El 7 de agosto, funcionarios del GAES-12 detuvieron a un adolescente de 17 años en el sector El Piolín de la avenida Florencio Jiménez, municipio Jiménez. El joven, identificado como Yustin Sebastián David, está presuntamente relacionado con un caso de extorsión que buscaba evitar el pago de 5,000 dólares. Durante el procedimiento, se le incautó un teléfono móvil. El caso ha sido puesto a la orden del Ministerio Público.

En otra operación realizada el 8 de agosto, funcionarios del GAES-12 en compañía de la Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas (URIA-12) detuvieron a Franklin Arturo Jiménez Pérez, de 29 años, en un operativo en Barquisimeto. A Jiménez Pérez se le incautó un envoltorio con 71 gramos de presunta marihuana y se le retuvo una motocicleta. Este caso también fue remitido al Ministerio Público.

El mismo 8 de agosto, detuvieron a Roberto Henríquez Amanad Cuicas y Luis José Suárez Torres en la carrera 32 entre calles 40 y 41 de Barquisimeto. Los dos hombres fueron capturados en flagrancia con material estratégico del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Ambos detenidos están bajo custodia de las autoridades y su caso está en manos del Ministerio Público.

Estos procedimientos reafirman el compromiso de los cuerpos de seguridad del estado en la lucha contra la delincuencia organizada y los delitos que afectan a la población larense.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto