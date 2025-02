Gabriel Davalillo, Yorger Bautista y Sabdiel Delzine los tres prospectos Venezolanos a tener en la mira

Gabriel Davalillo, Yorger Bautista y Sabdiel Delzine son los nombres a seguir de cara al futuro.

Si bien los entrenamientos primaverales en Arizona y Florida se encuentran a flor de piel y el foco de atención se centra sobre las estrellas y los jóvenes en ascenso. También hay que echar un vistazo a los prospectos que apenas emergen y proyectan ser las luminarias del futuro.

Leer También: MLB: Luisangel Acuña es la nueva opción en tercera base para el manager Larense Carlos Mendoza de los Mets de Nueva York

Ahora bien, de acuerdo a un trabajo de MLB.com firmado por los periodistas Joe Trezza, Jim Callis y Jonathan Mayo, hay un grupo de promesas a seguir; entre los cuales destacan tres venezolanos. Se trata de Gabriel Davalillo (C, Angelinos), Yorger Bautista (OF, Marineros) y Sabdiel Delzine (PD, Medias Rojas).

De una familia de tradición

«El venezolano fue el receptor mejor clasificado en nuestro Top 50 Internacional de este año y proviene de una familia con una fuerte tradición en el béisbol», escribe Mayo sobre Davalillo, que por supuesto desciende de la estirpe Pompeyo y Víctor Davalillo, y sus hijos David y Marco; que han hecho carrera como técnicos.

Su hermano mayor ya firmó con los Rangers en 2022, aunque Gabriel es un receptor con un fuerte perfil ofensivo orientado al contacto y con potencial al poder, gracias a su excelente velocidad de bate y capacidad de hacer daño hacia su banda. Los especialistas lo comparan con Francisco Álvarez en cuanto a su ofensiva, «ya que es un bateador compacto y fuerte».

Ahora bien, en caso de no mantenerse como receptor podría ir a primera base. Sin embargo, su ofensiva no sería tan valiosa ahí. De todos modos, eso es lo que lo hará ascender dentro del sistema, considerando que la esperanza es que pueda seguir jugando regularmente detrás del plato.

Resaltado por su fuerza bruta con el madero

‘La Bestia’, ‘La Fiera’, ‘El Fenómeno’, ya son apodos familiarizados entre el colectivo que consume el beisbol de Grandes Ligas, otorgado a jugadores que pueden hacer de todo en el terreno como Ronald Acuña Jr. o Juan Soto, y en el caso de Bautista, el también reúne estas características.

«El venezolano tiene un poder más que sobresaliente. Es uno de los prospectos con más fuerza bruta y velocidad del bate que varios scouts internacionales han visto en mucho tiempo, y tiene un gran potencial para aprovecharlo al máximo», destacá Mayo sobre el jardinero firmado por los Marineros de Seattle.

«Su swing es algo poco ortodoxo, pero siempre está a tiempo con la bola, lo cual es clave», agregó el periodista, que también alabó su excelente brazo, como una herramienta ideal para que vaya a las esquinas de los jardines; principalmente el derecho, combinando un perfil de bateador de poder y brazo potente.

Delzine toca las 94mph

No obstante, si bien Sabdiel Delzine no obtuvo un bono tan sobresaliente ($500 mil por parte de los Medias Rojas), este fue el quinto mejor para lanzadores en la clase de prospectos de 2025 -los pitchers no suelen recibir mucho- y el más alto que Boston ha pagado por un escopetero internacional desde que le dieron $750.001 a Chi Young Lu en 2019.

«Sabiendo que Delzine es joven y que está a varios años de llegar a Grandes Ligas, estamos hablando de un brazo con potencial de tres pitcheos de calidad y buen control cuando termine su desarrollo», acotó Callis sobre el criollo, que alcanza las 94mph con su recta y tiene un excelente movimiento hacia el lado del brazo.

«Hay mucho en qué trabajar, pero el material bruto está ahí para convertirse en un gran prospecto», añadió.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder