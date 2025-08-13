FVF utilizará simulador de VAR para los partidos de la Liga FUTVE

El simulador se utilizará para entrenar de mejor manera a los árbitros antes de cada partido del torneo local.

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF), a través de la Comisión Nacional de Árbitros, dará inicio a la implementación de un simulador de VAR para los partidos de la Liga FutVe que tengan la designación de árbitro asistente de video.

Actualmente, esta tecnología se usa en tres partidos por jornada y la intención es que su utilización se incremente progresivamente. Otras de las finalidades que tendrá el simulador es entrenar a los árbitros certificados en tecnología VAR y anticipar escenarios reales de juego. El trabajo se realiza antes de cada encuentro con el equipo arbitral designado, como parte de su calentamiento antes del pitazo inicial.

Según el propio comunicado de la FVF, durante la sesión, los réferis toman decisiones basadas en jugadas de compromisos anteriores. Se revisan todas las cámaras (8) dispuestas para el chequeo de acciones, junto al personal de transmisión. Además de los técnicos de la Sala VOR y el Quality Manager, encargado de supervisar la correcta operación del sistema.

Adicionalmente, también se practican situaciones como el trazado de líneas, la revisión de jugadas previas y el análisis de posibles escenarios relacionados con los equipos que se enfrentarán.

«La implementación del simulador VAR refuerza el compromiso de la FVF con la profesionalización del arbitraje venezolano y la mejora constante de sus actuaciones en la Liga FUTVE. Ofreciendo a los árbitros herramientas que optimicen la precisión y la velocidad en la toma de decisiones», señala la FVF.

De acuerdo con Carlos López, gerente VAR de la Comisión Nacional de Árbitros, el simulador ayuda a activar el VAR en la cabina y a mantener la atención en todos los detalles.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder