Fútbol: ¿Quiénes son los principales candidatos a ganar el Super Balón de Oro?

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo lideran la lista, pero hay otras leyendas que también compiten por el premio.

El Súper Balón de Oro es un galardón especial entregado por la revista francesa France Football para conmemorar la excelencia de un futbolista en un período extendido de tiempo.

Leer También: MLB: El lanzador Venezolano José Alvarado de los Filis pone fin a su temporada 2025 por una distensión en su antebrazo izquierdo

La única vez que se otorgó este prestigioso premio fue en 1989, cuando la leyenda del Real Madrid, Alfredo Di Stéfano, fue reconocido como el mejor jugador de las tres décadas anteriores (1960, 1970 y 1980), superando a íconos como Johan Cruyff y Michel Platini.

Ahora, con una nueva edición en el horizonte, se especula que el premio podría entregarse en 2029 para celebrar al mejor futbolista del período comprendido entre 1990 y 2029. Esto ha generado un intenso debate sobre quiénes son los máximos contendientes para este reconocimiento único en su clase.

Los principales candidatos al Súper Balón de Oro

Según el medio especializado s90, la lista de candidatos incluye a algunos de los nombres más grandes en la historia del fútbol moderno. Cada uno de ellos, con sus logros y legados, presenta una candidatura sólida.

Lionel Messi: Considerado por muchos como el mejor de todos los tiempos, Messi es el principal favorito. Con 8 Balones de Oro, 4 Champions League, innumerables títulos de liga y, lo más importante, la Copa del Mundo de 2022, sus logros individuales y colectivos son prácticamente inigualables.

Cristiano Ronaldo: El astro portugués es otro de los favoritos. Cristiano «CR7» Ronaldo ha ganado 5 Balones de Oro, 5 Champions League y la Eurocopa 2016. Su capacidad goleadora sin precedentes y su longevidad en la élite del fútbol mundial lo convierten en un serio contendiente.

Ronaldo Nazário: El ‘Fenómeno’ fue una fuerza de la naturaleza en el campo. Ronaldo ganó dos Mundiales con Brasil (1994 y 2002) y dos Balones de Oro. A pesar de las lesiones que mermaron su carrera, su talento puro y su impacto cultural en el fútbol de los años 90 y principios de los 2000 son innegables.

Zinedine Zidane: El genio francés es recordado por su elegancia y técnica. Zidane fue campeón del mundo en 1998, ganó la Eurocopa 2000 y conquistó una Champions League con el Real Madrid, marcando uno de los goles más icónicos de la historia en la final.

Ronaldinho: Con su estilo de juego mágico y su sonrisa, Ronaldinho redefinió lo que era ser un ‘crack’. Ganó la Copa del Mundo de 2002, una Champions League con el FC Barcelona y el Balón de Oro de 2005.

Otros nombres a considerar

La lista de s90 también incluye a otros talentos que, aunque con menos probabilidades que los principales candidatos, tienen méritos significativos:

Luka Modrić

Marco Van Basten

Roberto Baggio

George Weah

Kaká

Hender «Vivo» González

Con información de Meridiano