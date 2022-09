Fútbol: ¿Pueden Erling Haaland o Robert Lewandowski romper el histórico récord de Messi?

82 goles en la temporada 2011/12 es la cifra registrada por Leo como la temporada con más goles en la historia del fútbol moderno.

El gol baila actualmente al son de Erling Haaland y Robert Lewandowski. Noruego y polaco son, respectivamente, los grandes nueves del fútbol mundial y cada jornada lo demuestran. Sus arranques de curso han sido incontestables, y ambos han devorado cualquier duda sobre su posible adaptacion o debate en torno a su cambio de liga.

Contabilizando LaLiga y Champions, Lewandowski suma 11 goles en 8 partidos; contando Premier League y Champions, Haaland acumula 14 tantos en 10 encuentros. El del Barça se sitúa en 1,3 goles por partido; el del Manchester City, en 1,4. Cifras que asustan y que invitan a pensar, por qué no, en la superación de todos los récords registrados hasta la fecha.

En este artículo trataremos de analizar cómo marcan sus goles Lewandowski y Haaland, cuáles son sus puntos fuertes y qué tipo de delanteros son. No obstante, y lo más difícil, siempre desde el pronóstico casi imposible de acertar, valoraremos si ambos delanteros pueden o no ser capaces de romper el mayor récord goleador de la historia: el de Messi 2011/12.

Las astronómicas cifras de Messi

82 goles, una cifra hasta ahora catalogada como «inalcanzable» y escrita por Leo Messi en los libros de la historia del fútbol. Se redactó con oro y brillantes al final de la campaña 2011/12, la más prolífica de su carrera de cara al arco rival, y ha sido insuperable desde entonces (no confundir con los 91 tantos marcados por el astro argentino en 2012, como año natural)

De esos 82 tantos marcados por el astro argentino, 73 fueron con el Barcelona (en 60 partidos) y 9 con la selección de Argentina (en 9 partidos, contabilizando desde el final de la Copa América de aquel año)

Sin embargo, más allá de Messi hay otros goleadores cuyo reconocimiento no es del todo unánime en las bases de datos internacionales… y que podrían hacer variar el máximo a superar por Haaland o ‘Lewy’. Son Frederick Roberts (96 goles en la 1930/31) o Joe Bambrick (91 goles en la 1929/30). Ambos en el fútbol irlandés, con Glentoran y Linfield respectivamente.

Así marca sus goles Haaland

Erling Braut Haaland está llamado a ser el gran delantero de la próxima década. Nacido en Leeds (su padre jugaba en dicho equipo) pero criado en Bryne, empezó a marcar goles desde prácticamente el día que saltó de la cuna al suelo.

Primero en Molde, luego en Salzburgo. Por el camino, 9 goles a Honduras en el mundial Sub-20 y de 2019… y posteriormente un salto al Dortmund tras catar las mieles de la Champions sin ceremonia de iniciación alguna. En total, ‘El Androide’ Haaland ha superado los 150 goles en su carrera profesional contando apenas con más de 200 presencias oficiales, sumando entre club y selección de Noruega.

Pero… ¿Cómo marca sus goles Haaland? Contando únicamente campeonatos locales a lo largo de su carrera, Haaland usa su pierna izquierda como su principal arma. 67 tantos han llegado con dicha extremidad mientras que 15 han sido marcados con la derecha, y 9 de cabeza. Todo según datos que nos proporciona ‘Driblab’.

Cogiendo el mismo parámetro para cambiar con qué marca los goles por el lugar desde dónde los hace, el noruego ha anotado 29 goles desde el área pequeña, 58 desde el resto del área y apenas 4 desde fuera de la misma. Pese a que cada vez aporta más fuera del rectángulo, sigue siendo un devorador del área rival.

No obstante, si algo se le puede ‘echar en cara’ a Haaland en su juego es, quizás, la dependencia de su pierna izquierda a la hora de definir. Como podemos ver en los goles anotados este curso (11 en Premier League y 3 en Champions), el noruego apunta al sector izquierdo de la portería (y principalmente la zona inferior de la misma) antes que cruzar la pelota.

Haaland y un ritmo imparable

La pieza que le faltaba al Manchester City para ser un equipo casi perfecto. El finalizar del equipo de los dieces. «Lee dónde está el espacio. Y, por supuesto, es un tipo que está en el área. Queremos jugar mucho tiempo allí, producir muchos goles y meter muchos balones para que se sienta cómodo y use su increíble arma. Es un tipo que llega al área y tiene la sensación de que puede anotar», declaraba Guardiola en rueda de prensa al ser preguntado por su ‘Cyborg’.

Según datos de OPTA, los números de Haaaland en estos primeros meses como jugador del Manchester City son casi incomparables. Impensables para alguien de su edad, eso seguro. Solament Lewandowski, de hecho, los comparte.

Sin contar penaltis, los xG (expected goals, goles esperados) de Haaland se cifran en 5,73. Y lleva 10 goles marcados en jugada. Es decir, su calidad y olfato goleador al contactar con la pelota lo lleva a mejorar de forma abrumadora las cifras esperadas por la calidad de la jugada. Dispara 4,07 veces por partido (Rodrigo Moreno y Mitrovic tienen una media más alta en la Premier League) y tiene una media de 1,57 goles por encuentro en su campeonato local.

Lewandowski: Un francotirador del área

La carrera de Robert Lewandowski está construida mérito sobre mérito. Znicz Pruszkow, Lech Poznan, Dortmund, Bayern y, ahora, Barcelona. Una escalera que ha ido subiendo sin tirar del freno de mano, marcando gol tras gol y rompiendo récord tras récord. Ni siquiera la edad es un impedimento para él.

Contando las últimas cinco temporadas de Lewandowski (para no descompensar la carrera incipiente de Haaland con la ya consolidada del polaco), el del Barça tiene una predilección clara por el pie derecho (su pierna buena) al mismo tiempo que usa la cabeza con mayor frecuencia que su competidor por la Bota de Oro.

Por otro lado, es un jugador de área de forma demostrada aunque lo hayamos visto marcar goles desde fuera de la misma gracias a su gran golpeo con la diestra. Solamente 9 tantos han sido desde fuera del rectángulo mientras 133 han sido desde dentro.

No obstante, lo que más llama la atención de Lewandowski es su facilidad para ajustar el balón lejos del alcance del portero. La clave de todo delantero. Hacer fácil lo difícil. El polaco muestra esta temporada una eficacia abrumadora cuando define en disparo raso o de baja altura: 10 goles en 14 disparos. Las escuadras, en cambio, no las visita.

Aunque hay delanteros de LaLiga que se acercan a Lewandowski (por ahora) en cifras goleadores, su capacidad para generar ocasiones no tiene parangón. Dispara 5,01 veces por encuentro (solamente Benzema lo supera en laLiga, 5,75) y tiene unos xG (excluyendo penaltis) de 1,39 por cada 90 minutos según OPTA, muy por encima del francés del Real Madrid.

Además, según dicha estadística, el polaco debería llevar 6.95 goles pero suma 8. Aunque no está a la altura de Haaland en este apartado, sigue marcando por encima de las posibilidades de las ocasiones creadas.

¿La mejor temporada de Lewandowski es posible?

Robert Lewandowski mejora con el paso de los años. El polaco alcanzó sus mejores cifras en la temporada 2019/20: 55 goles en 47 partidos con el Bayern, 4 goles en 6 partidos con Polonia. Un total de 59 tantos. Sin embargo, está decidido a romper esas cifras y, por qué no, en el feudo de Leo Messi, intentar acercarse al argentino. O batirlo…

Son palabras mayores, está claro, y superar sus cifras logradas en Alemania no será fácil. Anotó 10 goles en sus primeros 6 partidos de aquella campaña con el Bayern en Bundesliga; lleva 8 en 6 encuentros con el Barcelona en LaLiga. La ‘sequía’ ante el Rayo por ahora le pasa factura. En Champions hizo lo más difícil: marcó en todos los partidos en los que jugó salvo la final de Lisboa ganada ante el PSG. 15 tantos en 10 encuentros. Casi nada. Por ahora lleva 3 en Barcelona contando únicamente UCL, los mismos que llevaba en el Bayern en dos jornadas.

Eso si, en la Bundesliga tenía el hándicap de que había cuatro jornadas menos por campaña al haber menos equipos en el campeonato germano. En Barcelona puede tener más minutos… si físicamente se mantiene al 100%, como hasta ahora.

¿Podrán superar los 82 goles de Messi…?

En primer lugar, antes de intentar responder a esta pregunta hay que destacar que no hay ciencia capaz de predecir con exactitud lo que va a ocurrir en una temporada. Lesiones, bajones de forma del delantero o los asistentes, sanciones… como indican las casas de estadística consultadas, «no sería científico ni correcto dar una cifra exacta». Por lo tanto intentaremos orientar y dibujar el camino que siguen ahora mismo Lewandowski y Haaland, y cuya meta todavía controla Leo Messi.

El argentino jugó 60 partidos con su club aquella 2011/12. Para ello completó 37 de las 38 jornadas de liga, llegó a semifinales de Champions (eliminado por el Chelsea y descansando en fase de grupos ante el Plzen) Además, ganó la Copa del Rey (sin jugar la primera ronda, por aquel entonces a doble partido) y jugó el Mundial de Clubes, la Supercopa de España y la Supercopa de Europa. Luego, con Argentina, jugó 9 partidos. Estas fueron sus cifras:

Leo Messi 2011/12

50 goles en LaLiga

14 goles en Champions

3 goles en Copa del Rey

2 goles en el Mundial de Clubes

1 gol en Supercopa de Europa

3 goles en Supercopa de España

9 goles con Argentina

Total: 82 goles en la 2011/12

Por un lado, Messi tiene algo de lo que Lewandowski y Haaland todavía carecen. O, mejor dicho, algo que no pueden confirmar: ¿van a jugar casi todo? Messi apenas descansó cuatro partidos entre todas las competiciones y mostró una salud deportiva de hierro. Era intocable. Además, tenía a su favor varias competiciones que sus ‘rivales’ no jugarán: el Mundial de Clubes, la Supercopa de Europa y la Supercopa de España. Viajando al ámbito de la selección, Lewandowski tendrá el Mundial de Qatar a su disposición para aumentar sus cifras goleadores; Haaland, no.

Por ahora podemos comparar las dos competiciones que los tres han compartido: liga local (LaLiga o Premier League) y Champions League. Tirando de matemáticas elementales y restando el partido que Messi no jugó en LaLiga, los xG de Haaland (incluyendo penaltis) son de 1.57 por partido; los de Lewandowski, 1.60. Si exportamos eso a los partidos que nos quedan, nos sale el siguiente cálculo:

Goles en campeonato local esperados si mantienen el ritmo

Haaland: 58 goles.

Lewandowski: 56 goles.

Pero… ¿Y la Champions? En este caso debemos modificar las cifras. Contemos que llegan a semifinales como Messi en la 2011/12, y que descansan un partido en fase de grupos. Haaland tiene unos xG de 1,47 en Champions; Lewandowski, de 0,83.

Goles en Champions

Haaland: 16 goles.

Lewandowski: 12 goles.

Estas cifras, claro, las más óptimas posibles, colocarían a Haaland y Lewandowski a tiro de piedra del Messi 2011/12 sin contar las copas o los partidos de selección. No obstante, volvemos a lo de antes… esto no contabiliza (porque es imposible) posibles lesiones o sanciones.

Pero este estudio sí nos deja una cosa clara: solamente un Haaland o Lewandowski de nivel ‘marciano’ (en el plano goleador y físico) podría igualar las cifras de uno de los mejores Messi de siempre.

