Fútbol municipal: Finalizó torneo clausura Imderi 2022

Está justa deportiva que inició en mayo y finalizó el pasado sábado 23 de julio, contó con la participación de 13 escuelas y más de 365 atletas de diversas parroquias, entre ellas Guerrera Ana Soto, Concepción, Catedral, Unión y El Cují.

Durante este evento se vivió la adrenalina junto al talento deportivo del municipio Iribarren, el cual demostró su pasión en la cancha en las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18.

Leer También: Dos trabajadores de Corpoelec ingresan al Hospital tras chocar con un muro de tierra

En ese sentido, el campeonato quedó en manos de la categoría Sub 14 Tatto Sport de El Cují, Categoría Sub 16 EDIC Carlos González de la parroquia Ana Soto y en la Categoría Sub 18 Escuela San Lorenzo de Unión.