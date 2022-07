Fútbol Internacional: ¿Qué patrocinadores tienen los grandes de Europa y cuánto dinero les reportan?

Real Madrid, PSG y Manchester City tienen algunos de los mejores contratos pero, como otros grandes como el Bayern, lucen patrocinadores de dudosa reputación como ciertas aerolíneas, bancos y compañías de seguros .

El City tiene el mejor acuerdo de patrocinio con más de 78 millones de euros anuales en contraste con los 10 millones que percibe el Milan por llevar en su camiseta otra compañía aérea de los Emiratos Árabes.

Las criptomonedas ganan cada vez más espacio en las casacas más buscadas del Viejo Continente.

Todos quieren estar en las camisetas más prestigiosas de Europa y quienes las llevan lo saben y, claro, piden cuanto más dinero mejor por ostentar tal privilegio. Grandes como FC Barcelona, Real Madrid, PSG, Manchester City, Bayern... presumen de grandes contratos pero algunos con asterisco, ya que no todo es el dinero y a más de un club se le reprocha con frecuencia que se enriquece a base de lucir patrocinadores de dudosa reputación tales como aerolíneas de Oriente Próximo, bancos y compañías de seguros que hasta en algún caso dan nombre a los estadios. Hacemos un repaso de los sponsors de la clase alta del Viejo Continente. about:blank

FC Barcelona

Spotify, dinero y buena fama

El Barça ha cerrado recientemente un acuerdo de patrocinio que le reportará beneficios a nivel económico y de fama por la imagen de modernidad que transmite tener como patrocinador principal la popular plataforma de música Spotify, con más de 400 millones de usuarios mensuales por todo el mundo. La acogida de la compañía sueca ha sido muy diferente a cuando el club azulgrana portó el nombre de Qatar Airways en su camiseta. La novedad también es que, por primera vez, el Camp Nou, añadiéndose a la moda de los ‘Naming Rights’, llevará aparejado un nombre comercial con Spotify al Camp Nou.



El acuerdo total asciende a 435 millones: 57,5+2,5 variables por cuatro temporadas (2022-26) por el frontal de las camisetas masculina y femenina, cinco durante tres años (2022-25) por el pecho de la ropa de entrenamiento, cinco anuales durante los cuatro años de obras en el Camp Nou (2022-26) y 20 por los ocho siguientes (2026-2034). Por temporada, dejando al margen los ‘Naming Rights’ y los variables, son unos 62,5 por las camisetas de partido y entrenamiento.

Real Madrid

Fly Emirates, la aerolínea árabe que riega de millones al Real Madrid

El Real Madrid ha renovado por una temporada más el patrocinio de la compañía aérea Fly Emirates, que según el portal 2Playbook, le reporta unos 70 millones de euros anuales, superior a los 62,5 del Barça. El club de Concha Espina ha extendido así el anterior contrato, comprendido entre 2017 y 2022. Como sucedía con el patrocinio de Qatar Airways, el gran pero viene del dueño de la aerolínea y sus quehaceres: el propietario de Fly Emirates es el jeque de los Emiratos Árabes Ahmed bin Saeed Al Maktoum, cuya familia influye en la gobernanza del país.



Según Amnistía Internacional, en los Emiratos Árabes se violan varios derechos humanos como la libertad de expresión, se producen detenciones arbitrarias y se lleva a cabo la pena de muerte. También han surgido informaciones que no dejan en buen lugar la reputación de Fly Emirates, que según el portal Insider, discrimina a los trabajadores con sobrepeso, a los que puede llegar a despedir o reducir su salario.

Atlético de Madrid

Las criptomonedas llegan a la camiseta de los ‘colchoneros’

El Atlético de Madrid se ha apuntado a la moda de las criptomonedas con el patrocinio para los próximos cinco años firmado con la compañía WhaleFin, la cual asegura en su web estar «entrando en un metaverso digital, habilitado por tecnologías como blockchain, AI y big data». La marca WhaleFin pertenece a Amber Group, con sede en Hong Kong.

El club colchonero, antes con Plus500 como sponsor, percibirá unos 42 millones por temporada. El campo del Atlético, además, lleva aparejado el nombre del grupo chino Wanda junto a «Metropolitano», denominación original del estadio, aunque esta campaña ha finalizado el contrato por el que percibía unos 9,6 millones anuales y deberá negociar con un nuevo sponsor para los ‘Naming Rights’. Todavía no ha sido presentada la nueva equipación.

PSG

Qatar Airways, ‘sospechoso’ nuevo sponsor

El que fuera controvertido patrocinador principal del Barça durante seis años aterriza en la camiseta del PSG a partir de la próxima temporada una vez finalizado el vínculo con grupo hotelero francés Accor. No ha trascendido la duración exacta del nuevo contrato, que le podría reportar entre 60 y 70 millones de euros anuales según medios franceses. Un nuevo patrocinio que, para muchos, no hace sino cultivar la fama de ‘club-estado’ del club parisino pues, no en vano, la aerolínea es propiedad del gobierno de Qatar. Su CEO, el jeque Akbar Al Baker, trabaja en el mismo gobierno como máximo responsable de turismo del país.



El fondo inversor propietario del club que preside Nasser Al-Khelaïfi, Qatar Sports Investment, es propiedad de los Al-Thani, la familia que manda en el país donde se celebrará el próximo Mundial. El hecho de que Qatar Airways sea sponsor principal del club francés levanta más suspicacias al poder tratarse de una manera encubierta más de recibir el dinero del gobierno catarí.

Manchester City

Etihad, la otra aerolínea árabe de los Emiratos

El PSG no hecho sino que imitar al otro nuevo rico de Europa acusado de ‘club-estado’, pues el Manchester City luce otra aerolínea nacional de un país donde no se respetan los derechos humanos, los mencionados Emiratos Árabes. Etihad es compañía propiedad del país y también da nombre a la casa de los ‘sky blues’, aportándoles unos 78,5 millones de euros al año.



Como es sabido, el grupo inversor que dirige al club -el City Football Group-, es propiedad del jeque árabe Mansour bin Zayed Al Nahyan, miembro de la familia real de Abu Dhabi, la que dirige los Emiratos Árabes. El referido grupo inversor también gestiona otros clubes como el Melbourne City, el New York City y el Montevideo City Torque.

Manchester United

TeamViewer, la empresa de software alemana que patrocina al equipo inglés

El que últimamente ha pasado a ostentar la etiqueta de ‘otro’ club de Manchester dada su decadencia y el constante crecimiento del City desplazó desde año pasado Chevrolet como sponsor para dar paso a TeamViewer en un contrato en vigor hasta 2026. Los ‘red devils’ perciben unos 54 millones anuales por promover el nombre de una empresa de software que se vende como una compañía que ofrece a sus usuarios acceder, controlar y administrar dispositivos de manera remota. A través de TeamViewer se gestionan unos 2.500 millones de dispositivos por todo el mundo y cuenta con más de 600.000 suscriptores.

Liverpool

Standard Chartered, un banco británico no exento de polémicas

El Liverpool tampoco puede dar muchas lecciones de ética en cuanto a su patrocinador. El club red ha extendido una temporada más un contrato que le da 45 millones al año con la entidad bancaria Standard Chartered, salpicada por algunas controversias. En 2019 tuvo que pagar más de 800 millones de libras tras ser acusado de fomentar el blanqueo de capital y hacer varias operaciones con entidades iraníes.

Chelsea

‘Reconciliación’, la compañía de telecomunicaciones Three

A raíz del cambio de propietario con la entrada de Todd Boehly tras la marcha de Roman Abramovich, el Chelsea se ha despojado también de la incertidumbre relativa a sus patrocinadores. La marca principal que mostraba de camiseta, la empresa de telecomunicaciones Three -con sede en Hong-Kong y Luxemburgo-, retiró su patrocinio a partir de marzo tras verse afectado el club por la invasión de Ucrania por la amistad de Abramovich con Putin. Sin embargo, y aunque no sea oficial, parece que se podría reanudar el vínculo con Three por el que el club londinense recibe unos 46 millones de euros anuales. Footy Headlines ha filtrado el nuevo uniforme con el nombre de la empresa.



Por si acaso, el Chelsea ya se ha movido bien y ha asegurado 20 millones por temporada tras firmar con WhaleFin un acuerdo por el que lucirá la marca en la manga. WhaleFin es la misma compañía que patrocinará al Atlético a partir del próximo curso.

Arsenal

Otra camiseta británica con la aerolínia Fly Emirates

Las ramificaciones de Fly Emirates en el fútbol de élite también abarcan la parte más visible de la camiseta del Arsenal, además de dar nombre al estadio de los ‘gunners’. El club londinense, vinculado con la aerolínea desde hace unos 20 años, tiene un contrato hasta 2024 por el que ingresa unos 45 millones de euros al año.

Tottenham Hotspur

AIA Group, una compañía de seguros salpicada por alguna que otra controversia

Aprovechando el tirón que les dio disputar la final de la Champions de 2019 -pese a acabar perdiéndola-, los ‘Spurs’ renovaron hasta 2027 su patrocinio con la compañía de seguros asiática AIA Group y por la que perciben unos 48 millones de euros anuales. AIA Group es otra empresa que se ha visto salpicada por algún que otro escándalo. En los últimos años ha sido denunciada por una pareja de ancianos por venderle una póliza de seguro falsa y el grupo de activistas Kick Out Coal reprochó a la compañía en 2020 que tuviera invertidos unos 3.000 millones de dólares en proyectos de carbón, recriminándole su falta de compromiso con la acción climática. El año pasado salieron informaciones haciéndose eco de un grupo de Facebook con más de 3.600 personas afectadas por los fraudes de AIA Group. David Beckham es su embajador global.

Juventus

Jeep, una de las marcas de la FIAT de los Agnelli

En la Juventus manda la tradición, manda el clan Agnelli, propietario de la ‘Vecchia Signora’ desde 1923. Y el patrocinador principal del club turinés también depende de la familia al tratarse de Jeep, propiedad de FIAT, que a su vez pertenece a los Agnelli. Con contrato hasta 2024, la Juve se beneficia de unos 45 millones anuales. La familia italiana también participa en el accionariado de otras empresas mastodónticas como Ferrari o el semanario británico The Economist. Allianz es quien da nombre al coliseo juventino y el club recibe 12,5 millones al año.

Milan

Mismo patrocinador del Real Madrid a un precio irrisorio

El renacido Milan, campeón del ‘Scudetto’ 11 años después, sólo percibe 10 millones de euros de Fly Emirates, también presente en la casaca ‘rossonera’. El contrato expira en 2023, por lo que sería sorprendente que, en caso de no lograr un patrocinio mucho más suculento con la aerolínea, el Milan no cambiara de sponsor. La buena noticia es que ha firmado un acuerdo con Konami por el que recibirá 45 millones en los próximos seis años por llevar el nombre del juego eFootball en el kit de entrenamiento.

Inter de Milan

Adiós a la tradición de Pirelli por una marca de criptomonedas

Otro grande de Italia intentando volver a estar entre los mejores rompió con la tradición el año pasado. Tras 25 años con la marca de neumáticos milanesa Pirelli, el Inter se inclinó también por las criptomonedas firmando con Socios.com, que busca promocionar la criptomoneda específica para los seguidores del club ‘neroazzurro’. Así, el Inter muestra en la parte delantera de su elástica el logo $INTER Fan Token, con la que el Inter se embolsa 20 millones de euros al año, doblando lo que le estaba aportando Pirelli.

Bayern

Fieles a T-Mobile

La relación del Bayern de Múnich con su patrocinador principal, T-Mobile, se extiende desde 2002 y el vigente contrato se alargará hasta 2023. Por llevar el logo de la operadora telefónica, subsidiaria de Deutsche Telekom, el club bávaro percibe 30 millones de euro por temporada, cifra sensiblemente inferior a la de otros grandes europeos. Pero la atención de los sponsors del Bayern no la centra el patrocinador principal sino el que lleva en la manga, Qatar Airways, ya que conocida es la frontal oposición a ello de los socios por la dudosa fama de la aerolínea , con quien el club tiene contrato hasta 2023 a razón de 17 millones anuales.



Allianz y los 6 millones al año que aporta sí parecen tener aceptación como la empresa que da nombre al campo pese a que la compañía de seguros tendrá que pagar 6.000 millones como indemnización por haber estafado durante años a inversores como fundaciones y organizaciones religiosas.

Borussia Dortmund

Doble sponsor principal

El caso del segundo club de Alemania es peculiar, ya que no tiene uno sino dos patrocinadores principales, uno para la Copa y la Bundesliga, la empresa de telecomunicaciones alemana 1&1, y otro para las competiciones europeas, Evonik, una compañía germana de la industria química. Por cada uno de estos sponsors, percibe unos 20 millones al año. También hay que tener cuenta que el Westfalenstadion tiene ‘apodo’, Signal Iduna Park, un patrocinio que acaba de extender hasta 2031 y que le proporcionará un total de 100 millones, unos 10 por año. Signal Iduna es una compañía de seguros y servicios financieros.

