Fundavol triunfa en Puerto Cabello: «Jugar y vivir»

La organización deportiva «Fundavol Atletas Unidos», conocida por su filosofía de «jugar para vivir», no solo se trajo a casa el título de la Liga Municipal de Voleibol este fin de semana, sino que también convirtió su gira por Puerto Cabello, estado Carabobo en una memorable jornada de compañerismo, esparcimiento y unión familiar. El viaje, que se extendió desde el sábado 27 hasta el domingo 28 de septiembre, fue mucho más que una competencia deportiva.

​La travesía, liderada por un equipo que ha demostrado su valía dentro y fuera de la cancha, respondió al objetivo de fortalecer los lazos entre sus miembros mientras buscaban la gloria en el campeonato. Lo consiguieron. El triunfo en el torneo municipal fue el colofón perfecto para una organización que sigue consolidándose como un referente en el voleibol de la región.

​De la cancha a la playa, una celebración integral

​La victoria en la cancha fue solo el comienzo. Tras alzar el trofeo, la delegación de Fundavol se sumergió en una celebración que reflejó el espíritu de su lema. La tarde del sábado, el equipo compartió un recorrido por la zona colonial y el malecón, en un gesto de sana camaradería. Más tarde, la celebración se trasladó a Playa Sonrisa, donde una cena de pescado y una rumba marcaron el ritmo de la noche. La anécdota de la jornada la protagonizó Pablito, quien se hizo notar en el concurso de baile con sus «pasitos trancaitos», demostrando que el talento de Fundavol se extiende más allá de la red.

​El domingo comenzó con un toque andino en la costa: un desayuno de empanadas que recargó energías para lo que sería un día completo de disfrute. La jornada transcurrió en Playa Sonrisa, entre el mar, bebidas refrescantes y un suculento almuerzo en familia. Un momento especialmente feliz fue captado en los rostros de los más pequeños, como la niña Fabelys Gabriela, quien disfrutó del mar con una felicidad desbordante. Antes de caer la tarde, con la satisfacción del triunfo y el corazón lleno de buenos momentos, la delegación emprendió el regreso a Barquisimeto para descansar y retomar esta semana los entrenamientos en el gimnasio Bertha Carrero, con mira a futuras competencias.

​El triunfo en voz de los protagonistas

El presidente de la organización deportiva, José Israel González

​expresó su satisfacción en una breve declaración: «Ganar el campeonato fue grandioso, pero lo que realmente vale es el tiempo que compartimos como equipo y como familia. Este viaje nos unió aún más». Sus palabras resuenan con el sentir general de la delegación, que vio en este fin de semana una oportunidad para reforzar los pilares de su organización: el deporte, la amistad y la familia.

​La gira de Fundavol por Puerto Cabello ha dejado claro que su éxito no se mide solo en trofeos. La organización demuestra que el verdadero triunfo se encuentra en la capacidad de combinar la disciplina deportiva con el gozo de la vida. Con la mirada puesta en futuros desafíos, Fundavol se proyecta como un equipo que sabe jugar para vivir y vivir para seguir triunfando.

​