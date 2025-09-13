FUNDAVOL se corona campeón en la Copa Ciudad Barquisimeto 2025

En un día espectacular, Barquisimeto se vistió de fiesta. Además de la Copa Ciudad Barquisimeto, la ciudad crepuscular celebraba sus Ferias Internacionales y, de forma especial, el Día de la Arepa, honrando así la idiosincrasia venezolana.

Desarrollo de los partidos

La jornada deportiva comenzó con el primer encuentro femenino, donde Fundavol se impuso ante Abogadas en dos sets. Por el lado masculino, el equipo No Mercy dejó sin opciones a Abogados en el primer duelo.

En el segundo partido, Máster Lara cayó en dos sets frente a Fundavol Atletas Unidos, lo que aseguró el pase del equipo local a la final.

La gran final

La final masculina, que comenzó a las 4:30 p. m., enfrentó a Fundavol y No Mercy. El primer set fue para Fundavol, que lo ganó 25 a 22. Sin embargo, el segundo set fue para No Mercy, que se imponía en la cancha.

A pesar de la remontada, Fundavol logró un cierre espectacular. Gracias a las bandejas de José Israel González y los remates de Totti, Jorge y compañía, el equipo local se coronó campeón de la Copa Ciudad Barquisimeto.

Por: Edwin Sports Hevia Cadevilla