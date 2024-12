Fundación Jóvenes de la Patria: Forjando futuros y transformando vidas

En un mundo donde el potencial de los jóvenes a menudo se ve limitado por diversas circunstancias, la Fundación Jóvenes de La Patria emerge como un faro de esperanza y oportunidad. Esta organización dedica sus esfuerzos a proporcionar herramientas valiosas para el desarrollo económico y personal de niños y adolescentes, asegurando que cada joven tenga la posibilidad de soñar en grande y alcanzar su máximo potencial.

La Fundación Jóvenes de La Patria no solo ofrece programas de formación, sino que lo hace con un enfoque integral y multidisciplinario. «Desde barbería hasta refrigeración, pasando por gastronomía y electricidad, su oferta educativa es amplísima y diversa. Cada taller está diseñado no solo para impartir conocimientos técnicos, sino también para inspirar a los participantes a desarrollar un espíritu emprendedor», comenta la Lcda. Yrene Mendoza, directora de la fundación.

“Nuestro objetivo siempre ha sido el acompañamiento personalizado”, explica la Lcda. Mendoza. Este compromiso con la atención individualizada permite que cada beneficiario reciba el apoyo que realmente necesita para triunfar en su camino hacia la independencia económica.

Atención biopsicosocial: Un apoyo fundamental

La salud mental y física son pilares fundamentales en el desarrollo de cualquier individuo. Por ello, la Fundación también ofrece atención biopsicosocial, garantizando que los jóvenes puedan acceder a servicios de psicología, psiquiatría, orientación familiar, asesoría jurídica y más.

“Las atenciones que brindamos son esenciales para el bienestar de los beneficiarios”, asegura la Lcda. Mendoza. Esta atención integral busca no solo tratar problemas específicos, sino también brindar un entorno seguro y acogedor en el que los jóvenes se sientan valorados y apoyados.

La misión de la Fundación Jóvenes de La Patria va más allá de la simple capacitación; se trata de construir un futuro sostenible para toda la comunidad. Al fomentar la autonomía económica y fortalecer el tejido social, cada acción emprendida por la fundación tiene un efecto multiplicador en la sociedad.

“Estamos ampliando nuestros programas para incluir a jóvenes y adultos que requieran atención”, afirma Mendoza, destacando un compromiso inquebrantable con el desarrollo comunitario. Este enfoque no solo empodera a los individuos, sino que también contribuye al bienestar general de la sociedad.

Testimonios

«Yo vengo de la calle, y le agradezco a la Fundación por ayudarme a salir de ahí. Nos han enseñado valores y principios, nos hacen entender que no podemos sentirnos menos porque venimos de un mundo de delincuencia y de la calle, si no que siempre nos motivan para vernos por encima de todas las cosas, porque somos seres humanos y nunca es tarde, no importa de donde tu vengas o de donde saliste, como seres humanos todos somos merecedores de una segunda oportunidad», manifiesta Albis Colina.

«Formo parte de este equipo desde 2018 y desde ese día me han impulsado, me han ayudado a estudiar y a formarme como barbero, el día de hoy soy instructor. Yo fui formado para formar, a todos los jóvenes que estén en situación de calle los invito a hacer algo en su tiempo libre, aquí los podemos formar en una actividad», expresa Roger Suárez.

Si deseas conocer más sobre las oportunidades que ofrece la Fundación Jóvenes de La Patria o deseas participar en alguno de sus programas, te invitamos a visitar su sede, ubicada en la calle 30 entre carreras 22 y 23 de Barquisimeto. Allí encontrarás un equipo dispuesto a guiarte en tu camino hacia un futuro lleno de oportunidades y éxitos.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto