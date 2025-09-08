La doctora Xioely Gómez, gerente de la Fundación El Tunal, fue invitada al programa Noticias Barquisimeto conducido por Ely Saúl Sequera y Daniel Rodríguez, para conversar sobre el proyecto Cosecha de Saberes. Este programa, busca fortalecer la educación y fomentar los clubes de lectura en el estado Lara.

Leer también: ¡Maracaibo está cumpliendo 496 años de orgullo zuliano!



Gómez explicó que la fundación nació hace 18 años, como la formalización de la labor filantrópica de Alejo Hernández Acosta, presidente de la Organización El Tunal. Hoy, es un sueño hecho realidad gracias a un equipo dedicado a «sembrar futuro en las comunidades”.

Aunque el Centro Cultural El Tunal y sus programas deportivos y de salud continúan activos, la educación se ha convertido en el «brazo social” más importante de la fundación, tal como lo señaló la entrevistada.

La Fundación El Tunal, una institución sin fines de lucro, está ubicada en Quíbor. No obstante, su alcance se extiende a diversas comunidades, escuelas y centros de salud adyacentes a las áreas de influencia de la Organización El Tunal.

Fundación El Tunal Impulsa la Educación en Lara

Campaña de libros para comunidades rurales

La doctora Xioely Gómez explicó que la fundación ha enfocado sus esfuerzos en los sectores rurales de Quíbor, donde las necesidades son aún mayores. Con 19 años de trayectoria, la fundación cree firmemente en «sembrar el futuro juntos por la comunidad”.

Para lograrlo, han lanzado la campaña «Un Amigo, Un Libro». El objetivo es que los barquisimetanos y otras personas contribuyan donando libros —nuevos o usados— de cualquier género: cuentos, novelas infantiles, juveniles o incluso para adultos. La idea es comenzar con clubes de lectura para niños y jóvenes, ya que el modelaje es crucial: “padres que leen, niños que tienen mayor propensión a leer”.

Promotores de lectura y colaboración



Además de la campaña de donación, la Fundación El Tunal busca capacitar a líderes comunitarios y docentes para que se conviertan en promotores de lectura. La meta es que cada escuela tenga un «rincón del saber”, con una persona encargada de impulsar un club de lectura que sea «sostenible en el tiempo”.

Este proyecto, llamado «Cosecha de Saberes», es producto de una alianza única entre el sector privado (Organización El Tunal), organizaciones sociales, historiadores y narradores, demostrando que la colaboración es fundamental para lograr un impacto duradero.

«Sembrar futuro en las comunidades” Foto: Pedro Montilla

«La educación es el pilar para vencer la pobreza»

La Fundación El Tunal, liderada por la doctora Gómez, realizó un estudio en 15 comunidades para conocer sus necesidades. Aunque esperaban peticiones de bienes materiales, encontraron que la gente solicitaba principalmente formación y apoyo educativo.

Inspirados por esto, la fundación ha priorizado la educación como la herramienta clave para superar la pobreza. Aunque reconocen que ayudar con bienes y salud es importante, creen que la educación es el pilar fundamental para reducir la desigualdad social a largo plazo.

Fundación El Tunal, una institución sin fines de lucro

Por esta razón, la fundación ha lanzado dos proyectos:

Proyecto Cosecha de Saber: enfocado en la formación.

Y Proyecto Guardián del Saber: dirigido a fortalecer las capacidades de los docentes de cinco escuelas en las zonas de influencia de la fundación.

Por: Edwin «Sports» Hevia Cadevilla / Noticias Barquisimeto