Funcionarios buscan a motorizados que violaron alcabala en Barquisimeto

Un polémico video circuló este lunes en las redes sociales, donde se observa a un grupo de motorizados que violaron el punto de control de la Policía del estado Lara (POLILARA) y además se mofaron de los funcionarios allí presentes, ante esta violación, el Secretario de Seguridad Ciudadana y Paz en el estado Lara, G/D Martín Maldonado, indicó que ya se activaron los protocolos para identificar a los ciudadanos que pasaron en las motocicletas.

“Los ciudadanos hicieron caso omiso a la voz de alto, se están haciendo la investigaciones, ya tenemos el video y las fotos que se tomaron desde el punto de control. La actuación de los funcionarios siempre deben ser para que prevalezcan los Derechos Humanos de los ciudadanos“, explicó Maldonado, ante algunos comentarios en redes sociales de personas que pedían acciones con arma de fuego contra los infractores.

Igualmente, explicó que los funcionarios presenten no podían accionar sus armas de fuego porque no hubo un ataque por parte de los motorizados: “Por eso no hacen uso de las armas, debemos recordar que los funcionarios están preparados a nivel universitario y por eso son garantes de Derechos Humanos“, destacó.

Para finalizar, recalcó que seguirán buscando a los motorizados que violaron el punto de control y una vez capturados, deberán rendir cuentas del acto cometido específicamente en el Distribuidor San Francisco al oeste de Barquisimeto.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto