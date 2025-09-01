Fuerte choque por exceso de velocidad deja varios heridos en el este de Barquisimeto

​Un aparatoso accidente de tránsito sacudió la tranquilidad de la noche de este domingo en Barquisimeto. Un choque frontal entre dos vehículos a la altura de la calle Caroní con avenida Caracas, detrás del conocido Centro Barquisimeto, dejó como saldo varias personas lesionadas.

​Según testigos presenciales del suceso, la colisión fue producto del exceso de velocidad por parte de uno de los conductores, lo que impidió que pudiera frenar a tiempo y evitar el impacto. La fuerza del choque provocó daños significativos en ambos automóviles, un Kia Gris y un Ford Fiesta negro, que quedaron en medio de la vía, obstruyendo el tráfico.

​Minutos después de ocurrido el siniestro, se hicieron presentes en el lugar funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes se encargaron de acordonar la zona y de controlar el tránsito vehicular mientras llegaban los servicios de emergencia. Los heridos fueron atendidos en el sitio por paramédicos y posteriormente trasladados a un centro de salud cercano para recibir atención médica especializada.

Las autoridades hacen un llamado a la conciencia de los conductores a respetar los límites de velocidad y las normas de tránsito para evitar este tipo de incidentes, que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos. Se espera que en las próximas horas se tenga un reporte oficial sobre el estado de salud de los lesionados y los detalles de la investigación para determinar responsabilidades.

Hender «Vivo» González

Con información de IG @noticiasbarquisimeto1