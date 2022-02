Frente de Abogados Bolivarianos de Lara rechazan posible designación de nueva directiva del Colegio de Abogados sin elecciones

Con el fin de designar una nueva directiva de este gremio lo cual consideran es totalmente ilegal y contraria a la normativa que rige la designación de la directiva de un gremio profesional como el de los abogados.

Indicó el dr Pérez que debido al reciente fallecimiento del presidente José Luis Machado, lo que corresponde según la ley es hacer una convocatoria a todos los agremiados para designar la comisión electoral la cual es la encargada de convocatoria las elecciones para elegir una nueva directiva; en una asamblea no se puede elegir la nueva directiva ya que esto es contrario a la ley, insistió.

«Hacemos un llamado a la calma y a hacer las cosas legalmente».

Informó que varios miembros de la actual junta directiva han renunciado por diferentes motivos abandonando a los agremiados que les eligió y por eso la necesidad de hacer un proceso de elecciones para escoger dirigentes que en verdad se preocupen por los derechos de los abogados.

El Frente socialista de abogados considera que la actual directiva no puede convocar asamblea puesto que no hay ni presidente ni vicepresidente, ni tesorero; solamente quedan dos miembros y el reglamento dice que de los 5 miembros que debe tener la directiva al menos debe haber 3 para la mayoría y este no es el caso por lo que es ilegal el llamado a asamblea para designar una directiva lo que rechazamos definitivamente.