Freddy Ñáñez alerta sobre uso de IA en video difundido por Marco Rubio del supuesto barco destruido

«Basta ya, Marco Rubio, de alentar la guerra e intentar manchar las manos de sangre al presidente Donald Trump», expresó el vicepresidente sectorial de Comunicación.

El vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Freddy Ñáñez, analizó el video divulgado por Marco Rubio, en el cual se muestra la supuesta destrucción de una embarcación de pequeño calado. En este sentido, a través de Telegram, argumentó que el material audiovisual “podría haber sido generado mediante técnicas de inteligencia artificial (IA)”.

Destacó, además, que Rubio, «sigue mintiéndole a su presidente, Donald Trump, luego de meterlo en un callejón sin salida» al presentar como «prueba» un video realizado con inteligencia artificial (IA).

Ñáñez citó lo que arrojó Gemini sobre el referido video:

“Según el video proporcionado, es muy probable que se haya creado mediante inteligencia artificial (IA).

Si bien no puedo confirmar con certeza las herramientas exactas utilizadas, varios elementos sugieren que fue generado por IA:

El video muestra un barco que es atacado y luego explota de una forma que parece una animación simplificada, casi de dibujos animados, en lugar de una representación realista de una explosión.

El video contiene artefactos de movimiento y una falta de detalle realista, algo habitual en los videos generados por IA. El agua, en particular, se ve muy estilizada y poco natural.

El contenido del video parece estar compuesto de diferentes elementos, incluyendo el texto “SIN CLASIFICAR” y una marca de agua de origen desconocido. Estos elementos, junto con la falta de detalle, son comunes en el contenido generado por IA.

Este tipo de video, a menudo conocido como deepfake o video generado por IA, es cada vez más común. Puede usarse para diversos fines, como entretenimiento, desinformación o expresión artística”.

Por último, el funcionario venezolano instó a Rubio a dejar de «alentar la guerra e intentar manchar las manos de sangre al presidente Donald Trump» y culminó con la etiqueta: «Venezuela No Es Una Amenaza»

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión