Freddy Galvis, un talento poco reconocido

El éxito de los buenos equipos requiere de muchos aportes. Generalmente, nos ocupamos del gran jonronero, un pitcher élite o los grandes agentes libres. Pero también hay otros jugadores que resultan fundamentales y tienen rendimientos notables pero no llaman tanto la atención.

Por eso, Anthony Castrovince en el portal mlb.com hizo una interesante investigación sobre peloteros subestimados, que denominó “bajo el radar”, cumpliendo, eso sí, una serie de condiciones: tener dos o más años de servicio, no ser finalista para los premios Jugador Más Valioso, Cy Young o Novato del Año, no ser electo al Juego de Estrellas y no tener un contrato que supere los cien millones de dólares (multianual, por supuesto).

Un criollo entre los mejores “patitos feos”

Castrovince hizo una especie de alineación con jugadores de estas características y destacó a un venezolano, el campocorto Freddy Galvis, ahora con Rojos de Cincinnati.

El nacido en Punto Fijo, que cumplirá en noviembre 30 años, tiene unos datos muy interesantes, además de cumplir con todos los requisitos. Apenas una vez fue finalista para Guante de Oro en el campocorto (2018) pero se quedó corto.

Galvis fue dejado libre por Azulejos de Toronto en agosto del año pasado para darle paso al prospecto Bo Bichette, en medio de una reconstrucción del equipo alado.

Y Rojos lo adoptó, para tener su mejor temporada mostrando poder, totalizando 23 jonrones y 70 remolcadas, topes en su carrera.

Pero hay otros aspectos infravalorados en el campocorto. Por ejemplo, en dos oportunidades (2017 y 2018) estuvo en la alineación de Filis de Filadelfia y Padres de San Diego en TODOS LOS JUEGOS. Eso es algo poco frecuente en estos tiempos, pero es una muestra de durabilidad y calidad, porque si fuera malo con el guante buscarían sacarlo lo más rápido posible.

Desde 2015 acumula 780 juegos, la sexta mayor cantidad en las mayores. Otro de sus grandes logros, que facilitaron su constante presencia en la alineación, fue su defensa. En los últimos cinco años su average en fildeo superó al de la liga en el campocorto. Apenas una vez, en 2013 estuvo por debajo. Pero era mientras se establecía en las Grandes Ligas.

Hay otros jugadores de ese calibre según Castrovince. Completan la lista Christian Vásquez, receptor de Medias Rojas de Boston; Yuli Gurriel, inicialista de Astros de Houston; Jonathan Villar, camarero de Marlins de Miami; Yoan Moncada, antesalista de Medias Blancas de Chicago; los jardineros Tommy Pham (Padres de San Diego), Mark Canha (Atléticos de Oakland) y Max Kepler (Mellizos de Minnesota).

Todos estos jugadores, sin lugar a dudas, hacen falta para que el equipo se desempeñe a un mejor nivel, al margen de las luminarias.

Lider