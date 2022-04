Freddie Freeman rompe el silencio ante las declaraciones de Ronald Acuña Jr

Freddie Freeman, pelotero de Dodgers de Los Ángeles, rompe el silencio ante las polémicas declaraciones de Ronald Acuña Jr. El outfielder venezolano, en una entrevista con el periodista Yancen Pujols, señaló que no va a extrañar al histórico inicialista tras su salida de los Bravos de Atlanta.

Leer También: El Venezolano Ronald Acuña Jr. admite no extrañará nada de Freddie Freeman

El joven pelotero reveló que no era cercano con Freddie Freeman durante su estancia con Atlanta y también señaló que tuvieron algunos “choques”. Ante esta situación, el nuevo jugador de los Dodgers de Los Ángeles habló y brindó su opinión ante las declaraciones de Ronald Acuña Jr.

Las declaraciones de Freddie Freeman sobre Ronald Acuña Jr

En una entrevista para MLB Network, Freddie Freeman fue cuestionado sobre las declaraciones de Ronald Acuña Jr. El pelotero All-Star señaló que si se enteró sobre esto y también reveló que va a extrañar al outfielder venezolano:

He oído todo lo que se dijo, pero voy a extrañar a Ronald. Amo a Acuña y no puedo esperar a que se recupere y esté en el campo y creo que eso es grandioso para el juego de béisbol

Además, Freddie Freeman también recalcó que con los Bravos de Atlanta habría ciertas reglas, las cuales todo el mundo las conocía y se tenían que cumplir:

Cuando te pones el uniforme de los Bravos, en esa organización hay reglas. No se tienen que cubrir con gafas de sol, no se deben usar aretes, debe tener el pelo en una longitud determinada. Si te pones el uniforme en un BP, sabes que no debes de tener la tinta negra en la cara. Esas son solo cosas de la organización”.

Por último, Freddie Freeman señaló que era uno de los peloteros que hacía cumplir esas reglas en la organización y reiteró que extrañara bastante a Ronald Acuña Jr:

“Yo era uno de los peloteros mayores que tenía que hacer cumplir ese tipo de cosas en el clubhouse. Así que no vi ningún tipo de fricción o enfrentamiento ni nada por el estilo. Yo amaba a Ronald. Todavía amo a Ronald, si voy a extrañar a Ronald, mi familia lo va a extrañar”.

Freddie Freeman jugó con los Bravos de Atlanta durante doce años. Cuando Ronald Acuña Jr llegó a la organización, el inicialista ya era uno de los líderes del dugout y peloteros más importantes de la MLB. Pero, como señaló el nuevo jugador de los Dodgers, él nunca sintió que existieron “choques” y había ciertas reglas que se tenían que cumplir.

conlasbasesllenas.com