Freddie Freeman jugará con Canadá el próximo Clásico Mundial de Béisbol 2023

El primera base de los Dodgers de Los Ángeles, Freddie Freeman confirmó su participación con Canadá en el próximo Clásico Mundial de Béisbol del 2023.

Leer también: MLB: José (Astroboy) Altuve y Jeremy Peña le juegan caribe a los Yankees con toques de bola (+Video)

Freddie Freeman confirmó su participación con Canadá para el venidero Clásico Mundial de Béisbol 2023, siendo esto una noticia realmente atractiva en el mundo de las Grandes Ligas – MLB teniendo en cuenta lo que representa el actual pelotero de los Dodgers de Los Ángeles, además deja claro que país representará ya que se pensó que podría jugar con los Estados Unidos.

La presencia de Freeman le dará mucho poder y experiencia en el lineup de Canadá para el Clásico Mundial y por otro lado, repite con esta selección, recordando que ya representó a la novena canadiense en la edición de 2017.

Freddie Freeman representará a Canadá en el próximo Clásico Mundial de Béisbol.



El primera base de los Dodgers jugará con este país para honrar a su madre que nació en esa tierra.



En la edición del 2017 ya Freeman se puso el uniforme canadiense



Vía: @ElExtrabase/@Sportsnet pic.twitter.com/0RBGDkMlSB — Enrique Cáceres Cobaleda (@Cacerescobaleda) July 21, 2022

“Puedo representar al país en el que crecieron y se criaron mi padre y mi madre y, obviamente, al no estar mi madre aquí, me gusta honrarla. Esa es la gran razón por la que me gusta hacerlo”, dijo Freeman sobre jugar con Canadá.

Además, Freeman mencionó que conversó con Andrew Frideman y le preguntó sii los Dodgers están de acuerdo con que juguemos en el Clásico Mundial y este le dijo que sí.

Por otro lado, el una vez MVP de las Grandes Ligas dijo que ha conversado con pelotero como Tyler O’Neill para sumar piezas para este equipo de Canadá que podría contar también con figuras como Joey Votto, Mike Soroka, Jordan Romano, entre otros.

Números de Freeman

Desde 2010 a 2022, este pelotero tiene 1.818 hits, 284 remolcadas, 1000 remolcadas, 1020 anotadas, 60 robos de base y un average de .297. Además, ha sido una vez MVP, seis veces All-Star, ganador de un Guante de Oro, tres Bates de Plata y de una Serie Mundial.

elfildeo.com