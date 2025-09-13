Franja de Gaza: Más de 450 mil menores amenazados por el genocidio a manos de Israel

Paralelamente, casi un millón de civiles en la Ciudad de Gaza carecen de lugares seguros, a pesar de las órdenes de evacuación emitidas por el Ejército israelí.

Más de 450 mil niños palestinos están directamente amenazados por la ofensiva militar israelí contra la ciudad de Gaza, denunció el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que también subrayó las devastadoras consecuencias de casi dos años de conflicto, dejando a los menores ya traumatizados y agotados.

Edouard Beigbeder, director regional de Unicef para Oriente Medio y África del Norte, advirtió sobre una catástrofe inminente a medida que la operación militar se expande, resultando en bajas civiles desproporcionadas debido a los limitados o inexistentes refugios y servicios.

El funcionario condenó el uso de armas explosivas en áreas densamente pobladas como la ciudad de Gaza, lo que provoca daños, asesinatos y mutilaciones de civiles, incluidos niños, así como la destrucción de hogares, escuelas y sistemas de agua vitales.

Beigbeder enfatizó la necesidad de evacuar de forma segura a bebés prematuros en incubadoras y niños lesionados o con discapacidades, recordando que el derecho internacional exige la protección de los niños y los servicios de los que dependen.

Por ello, instó a Israel a cumplir sus obligaciones y a la comunidad internacional a actuar de inmediato, reclamando un alto al fuego para detener el asesinato y la mutilación y garantizar el acceso humanitario seguro y sin obstáculos para suministros críticos.

Desde el inicio de la guerra, 361 palestinos murieron por desnutrición, incluyendo 145 niños, y más de medio millón de personas viven en condiciones catastróficas. En un comunicado de prensa, la Oficina de Medios del Gobierno en Gaza condenó los continuos y brutales ataques del Ejército de ocupación israelí contra la ciudad de Gaza y sus barrios residenciales civiles.

La Oficina afirmó que estas acciones son parte de una política de “destrucción sistemática, genocidio, limpieza étnica y desplazamiento forzado” implementada desde el comienzo de la campaña de genocidio.



La orden lanzada por Israel para evacuar la Franja de Gaza ha puesto de relieve la crisis humanitaria que enfrenta el enclave palestino tras casi dos años de conflicto, en el que al menos 64.656 palestinos han muerto y más de 163.000 han resultado heridos, según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Al mismo tiempo, desmintieron las declaraciones del ministro de Defensa israelí, Yoav Katz, asegurando que la ocupación “abre fuego sistemáticamente contra civiles desarmados y cientos de miles de niños, mujeres y ancianos”, destruyendo viviendas, hospitales, escuelas, mezquitas y tiendas de campaña, en flagrante violación del derecho internacional humanitario.

Por su parte, Hamas también declaró que el “bombardeo intensivo sionista de torres residenciales, escuelas y centros de desplazamiento y refugio en la ciudad de Gaza” representa un crimen cuya “brutalidad ha superado el nazismo”.

Hender «Vivo» González

Con información de Telesur