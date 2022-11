Francys Méndez: “Aposté a mi país y continuo aquí haciendo lo que me gusta”

Ingeniera Barquisimetana relata la historia de su emprendimiento.

El emprendimiento es el inicio de una actividad que exige esfuerzo o trabajo, o tiene cierta importancia o envergadura, para realizarlo de manera correcta se requiere estar dispuesto a tomar riesgos relacionados con el tiempo, el dinero y el trabajo arduo para lograr, la meta desea, así es el caso de la joven talentosa Ingeniera Francys Méndez, con sus 33 años de edad apostó al país sin pensar en su alrededor y en plena pandemia le dio forma a un proyecto llamado hoy en día Teque Teque.

En Venezuela, más del 75% de las personas considera que emprender un negocio es una opción de carrera deseable. Más del 60% percibe poseer las habilidades para iniciar un nuevo negocio. Existen al menos unas 1.000 herramientas tecnológicas para impulsar nuevos negocios (nuevosemprendedores.net).

Basándose en estos datos, Méndez detalló de manera exclusiva para el programa Actualizando transmitido por Somos 93.5fm y Noticias Barquisimeto que: “Aposte a mi país y por eso estoy aquí, no vale la pena hacer en otro país lo mismo que sabes para así construir un futuro que solo está en tus manos y no en la de los demás o en políticos.”

La historia de Francys comienza desde pequeña, cuando en medio de una familia de comerciantes ya intentaba realizar ventas sencillas para poder comprar sus golosinas en el colegio sin necesidad de acudir a sus padres.

“ Ver el día a día de mi familia me enseñó a trabajar por lo que tienes, al salir de bachillerato comencé mi carrera de ingeniería en computación pero siempre inclinada al comercio, a pesar de hacer una carrera ligada al trabajo constante, me incline más por formar mi emprendimiento, al principio muchos no me captaban la idea, y por estar en pandemia no causaba mayor impacto, pero hoy en día ya Teque -Teque, tiene color y forma, puedo decir que soy feliz entre la textura de la masa, el aroma de los quesos y la frescura de mis productos congelados.” Relató Méndez, gerente general de Teque-Teque, un emprendimiento que nació en pandemia y se ha expandido hasta ser referencia en el Municipio Palavecino e Iribarren.

Describió, que en sus inicios sus productos se ofrecían bajo el formato promocional adecuado al contexto que se estaba presenta, es decir 40 tequeños por el precio de 1 $, pero poco a poco todo se fue adaptado y ya hablamos de bandejas de productos congelados (tequeños o pasteles) según la necesidad del cliente.

Zuleydy Márquez Noticias Barquisimeto