Francia: París rechaza la suspensión cautelar del contrato de Kylian Mbappé

El Tribunal Administrativo de la ciudad desatiende esta solicitud de LaLiga, pero sí estudiara su demanda en los próximos meses.

El Tribunal Administrativo de París ha rechazado suspender cautelarmente la solicitud de LaLiga para la rescisión del contrato de renovación de Kylian Mbappé por el Paris Saint-Germain y la nulidad de la validación de las cuentas del club por parte de la Dirección Nacional de Control y Gestión (DNCG).

Ambas peticiones fueron rechazadas el mismo día al entender el Tribunal que no existe urgencia y entrará a valorar únicamente el fondo del asunto. “Lo esperábamos”, explicó Juan Branco, el abogado de LaLiga, a AFP. “Fue un recurso técnico, lo que importa es la sentencia de fondo”. El caso no se resolverá antes de que finalice la temporada 2022-2023.

“Nuestros pasos en Francia se enfrentan a una fuerte resistencia. Este es solo el primero de ellos antes de llegar a los tribunales europeos, dentro de unos meses”, añade Branco. LaLiga pidió al Tribunal “cancelar las decisiones administrativas” de la aprobación del contrato de Mbappé por parte de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) y tomar medidas sobre las cuentas del PSG.

LaLiga acusa al PSG de haber presentado “falsos balances, presupuestos provisionales deliberadamente fantasiosos y haber maquillado patrocinadores que son dependientes directamente de la autoridad qatarí (como la oficina de turismo del país)”.

“Esta situación afecta estructuralmente a la posibilidad de una competencia leal y sin falseamientos dentro del mercado interior de la Unión Europea (…) y a los principios de equidad deportiva”, explica el letrado.

Esta decisión tomada por el Tribunal Administrativo de París no sorprende a LaLiga, que no se lo toma como una derrota, ya que su intención de pedir las medidas cautelares era para acelerar el proceso en los tribunales. Es decir, el objetivo no es anular la renovación de Mbappé, sino que las miradas están puestas en el medio-largo plazo para acabar con las irregularidades en la cuentas del club parisino, ya que entienden que se salta el Fair Play Financiero.

Diario AS