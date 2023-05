Francia: Messi pide perdón por su viaje a Arabia Saudí y habrá reconciliación con el PSG

El astro argentino emitió un vídeo para mostrar su arrepentimiento por el viaje a Arabia. Puede haber perdón en la sanción, pero su futuro no está en París pese a este arreglo.

Leo Messi acaba de publicar un vídeo en sus redes sociales en el que muestra su arrepentimiento y pide perdón » a los compañeros y al club» por su viaje a Arabia Saudí, cosa que hizo perderse el entrenamiento programado a última hora para el lunes.

«Estoy a la espera de lo que el club decida», dijo Leo, abriendo la puerta a una reconciliación que se plasmará, se supone, en alguna acción propositiva del club próximamente… en referencia a la sanción que le impuso esta misma semana. El argentino fue castigado con 15 días de empleo y sueldo por el PSG después de un viaje que el mismo astro ha querido explicar en el vídeo: «Sinceramente, pensé que íbamos a tener el día libre tras el partido, como estaba pasando en semanas anteriores, y tenía este viaje a Arabia, que ya había cancelado anteriormente, pero, repito, pido perdón por lo que hice».

Leo, hasta hoy al menos, no podía entrenarse ni tampoco jugar con el equipo, si bien no se ha perdido ningún partido pues el próximo choque era el domingo a las 20.45 ante el Troyes fuera de casa. Habrá que ver ahora si el astro estará o no ahí, aunque no se ha entrenado junto al resto de compañeros desde el inicio de la semana… y, de momento, no ha sido perdonando oficialmente. El viaje a Arabia, que el astro hizo por motivos comerciales -es imagen turística del país-, fue, recordemos, este lunes.

Esta posible reconciliación, que debe ratificarse ahora con el perdón del club, se ciñe exclusivamente a este asunto, ya que el futuro del jugador, como hemos repetido en MARCA, está ya fuera del equipo parisino por todo lo que ha pasado en los últimos días. El propio Jorge Messi, padre de Leo, comunicó al club hace ya un mes que Leo no renovaría, como le estaba ofreciendo la entidad desde antes del Mundial.

