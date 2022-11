¡Fracaso argentino! Arabia Saudita dio la sorpresa al derrotar 2-1 a Argentina

Con mucha ‘picardía’, inteligencia, ganas y coraje; Arabia Saudita venció a la Argentina de Messi, Lautaro y Di María sin cobardía.

Leer También: Qatar 2022: Prensa tilda de “petardazo”, “patinazo” y «sorpresa» la derrota de Argentina ante Arabia

Argentina perdió 1 a 2 contra Arabia Saudita en su primera presentación del Campeonato del mundo de Qatar 2022; Leo Messi empezó a comandar a la selección ‘albiceleste’ desde el punto penal durante el minuto 10. El var anuló 3 anotaciones en el primer tiempo, todas fueron para la oncena de Sudamérica y en la segunda parte, los árabes le pasaron por encima para conquistar su partido más importante en una cita mundialista y dar el primer batacazo.

En el inicio de la segunda mitad, los árabes parecían envalentonados; salieron con mucha ‘garra’ y Saleh Al Shehri concretó el tanto del empate al minuto 48′ tras pegarle en un remate cruzado de derecha y Salem Al-Dawsari al tramo 53′ enganchó el balón dentro del área para hacer un sublime golazo, dónde el portero Dibu Martínez no pudo hacer nada más que mirar la trayectoria de la esférica tras incrustarse en el ángulo.

Argentina siguió insistiendo, pero la preparación física de los árabes parecía cada vez pesarle a los argentinos. El conjunto de Leonel Scaloni, tuvo el 74 por ciento de la posesión del balón y remató en cuatro oportunidades Sin embargo; no pudieron evitar la cuarta victoria en la historia del país de Oriente Medio en una Copa del Mundo.

Messi anotó pero Argentina perdió

Entrenador de Árabia Saudita

El entrenador Hervé Renard es un ex juhador nacido en Francia que ha dirigido a equipos como Shanghái, COSCO, Cambridge United, AS Cherbourg y como seleccionador le tocó dirigir en su primera experiencia a la oncena de Zambia dónde en su primera participación en Copa Africana logró un histórico tercer lugar, tuvo un breve paso en Ángola dónde dimitió luego de 6 meses sin pago. No obstante; sus éxitos desde el banquillo siguieron, al consagrarse campeón de África en 2012, Renard aprendió de su mentor Claude Le Roy, también francés.

Posteriormente, dirigió al FC Sochaux dónde no le fue bien. Así como también a Costa de Marfil siendo el remplazo de Sabri Lamouchi y llevando a los <<Leones>> al título de Copa África, con la cuál se convirtió en el primer director técnico que gana dos Copas Africanas durante la tanda de penalti contra Ghana.

Hervé, asumió las riendas del Lille en la ligue 1 luego de su exitoso paso con los ghaneses, para recalar nuevamente en el continente africano y ser el Dt. de Marruecos. En 2019 renunció y se convirtió en entrenador de Arabia Saudita para meterlos a la Copa del Mundo y derrotar 1-2 a una de las favoritas al título: la Argentina de Leo Messi.

Noticias Deportivas