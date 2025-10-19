Fortalecen la justicia científica con nueva sede del Senamecf en Lara

Con el firme propósito de acercar la ciencia forense al servicio del pueblo, el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) inauguró una nueva sede en la ciudad de Quíbor, capital del municipio Jiménez. Esta acción representa un paso estratégico en el fortalecimiento del sistema de justicia, al facilitar el esclarecimiento científico de los delitos y brindar atención especializada a las víctimas y sus familiares.

Leer También: Alcalde Yanys Agüero anuncia obras en honor a la Canonización del Dr. José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles

La sede inicia operaciones ofreciendo atención a los familiares de personas fallecidas por hechos violentos, así como la realización de autopsias médico-legales. En el mediano plazo, se incorporarán servicios de atención psicológica y psiquiátrica, consolidando un enfoque integral y humanista en el abordaje forense.

La instalación de esta sede responde a una necesidad histórica del eje centro-occidental del estado Lara, permitiendo una respuesta más rápida, digna y especializada en zonas que requerían mayor presencia institucional. Por su ubicación estratégica, Senamecf en Jiménez también prestará servicio a los municipios Morán y Andrés Eloy Blanco, ampliando la cobertura regional en medicina legal y ciencias forenses.

La jornada contó con la presencia del gobernador del estado Lara, G/D Luis Ramón Reyes Reyes; el secretario de Seguridad Ciudadana, G/D César Augusto Figueira Peralta; la alcaldesa del municipio Jiménez, Carmen Silva; y la directora estadal de Senamecf en Lara, Dra. Tanzania González, quienes coincidieron en destacar el impacto positivo de esta sede en el acceso a la justicia, la atención humanizada y el fortalecimiento institucional.

Nota de Prensa

Hender «Vivo» González