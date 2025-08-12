    Foro de São Paulo condena las maniobras injerencistas de Estados Unidos en América Latina y el Caribe

    El Foro de São Paulo condena las maniobras injerencistas de Estados Unidos, lideradas por Donald Trump, que amenazan la soberanía y la paz en América Latina y el Caribe mediante intervenciones militares y agresiones judiciales.

    El Foro de São Paulo expresó un rechazo contundente a las recientes acciones injerencistas del Gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, que buscan legitimar la intervención militar en América Latina y el Caribe bajo el pretexto de combatir los cárteles de la droga.

    Esta medida autoriza a las Fuerzas Armadas estadounidenses a operar en mar y territorio extranjero, violando el derecho internacional y amenazando la soberanía de los pueblos de la región.

    El anuncio de la Fiscal General de Estados Unidos, Pamela Bondi, de duplicar la recompensa por información o captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, forma parte de una estrategia de guerra mediática y judicial contra el Gobierno de Venezuela.

    Estas acusaciones, según el Foro, carecen de fundamento y se suman a las agresiones contra otros gobiernos que defienden su autonomía, como Brasil, donde se han implementado medidas arancelarias y críticas al poder judicial por los casos contra el expresidente Jair Bolsonaro.

    El Foro de São Paulo denuncia que estas acciones buscan imponer gobiernos alineados con los intereses de corporaciones transnacionales, socavando procesos democráticos y la autodeterminación de los países latinoamericanos.

    En el comunicado, el organismo reafirma su compromiso con la defensa de la soberanía, la paz y la estabilidad política en la región, apoyando a los gobiernos y liderazgos que resisten estas presiones externas.

    Condenamos las maniobras imperiales que pretenden reconfigurar el mapa político de Nuestramérica para servir a intereses reaccionarios”, señala el comunicado del Grupo de Trabajo del Foro de São Paulo.

