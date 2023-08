Floriangel Apóstol: ”El fútbol femenino ha empezado a ocupar un lugar importante en los medios”

Floriangel Apóstol hizo su debut en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, donde el combinado tricolor alcanzó la gran final del torneo, logrando quedarse con la medalla de plata, significando un logro magnífico para la atacante nacida en el estado Lara; esta joven es una promesa del balompié internacional, es orgullo guaro y del deporte venezolano.

Con esa simpática sonrisa y peculiar carisma, la muchacha de Barrio Unión nos recuerda los momentos que ha vivido durante su infancia, quiénes han sido sus entrenadores en uno de los deportes más lindo del mundo y nos aclara cuál es el significado del destino, el apoyo que siente de los aficionados, las ganas de afrontar retos y sobre el debut con el combinado Vinotinto, para finalmente; recalcar que el compromiso de aportar correctamente en el desarrollo del fútbol practicado por mujeres, se tiene que tener en claro la importancia de la masificación en cada país sudamericano.

Las mujeres en el deporte, están muy conscientes del astronómico apoyo que reciben los atletas masculinos en la mayoría de disciplinas, por no decir todas. Ellas, no tienen los mismos recursos, el mismo privilegio que los hombres, como por ejemplo pabellones de entrenamientos, importancia en las federaciones, medios y también en el tema horarios.

Floriangel Apóstol está decidida a mejorar la historia del fútbol femenino / Foto: @adiffem

”Como portavoz pediría como primero: establecer una estructura de calificación de salarios de acuerdo a la calidad y recorrido deportivo de las atletas. Segundo: Establecer normas de igualdad en salarios, por lo menos en la primera etapa. Tercero: Sincerar el cobro efectivo de las jugadoras que hacen vida en el fútbol profesional”. describió Floriangel Apóstol para hacer un llamado a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) sobre el tema femenino en el balompié

Los futbolistas profesionales cobran una cantidad exagerada a comparación de las damas, por ello; le preguntamos sobre lo que piensa al respecto, la solución y si en cualquier momento se plantee ser la principal voz para valer el derecho de todas las jugadoras como lo hace su compañera Deyna Castellanos en Venezuela y el mundo.

En la vida, hay que tener en cuenta que detrás de todo éxito, se encuentran las caídas y que si no es por eso, nadie aprendería; Razón por la cual el camino hacia la meta, a veces suele ser ”turbio pero seguro”. Floriangel comenzó desde muy joven a jugar esta disciplina, siempre contó con el respaldo familiar para jugar al balompipié, su primer entrenador fue José ”Chema” Hernández, posteriormente la guiaron Freddy Peña jr y Crely Liscano hasta arribar a la selección venezolana y ser dirigida por la italiana Pamela Conti.

¿Quién es Floriangel Apóstol?

Floriangel Mitchell Apóstol Arguelles, es una joven de un barrio de Barquisimeto que desde muy pequeña sintió una gran pasión por el fútbol, desde entonces a trabajado mucho; con disciplina constancia y dedicación, ha visto poco a poco cumplir algunos sueños. Todo esto acompañado siempre del apoyo de sus padres y familiares.

2.- ¿Recuerda parte de tu infancia como fue y donde la vivió?

R- Mi infancia es un recuerdo muy hermoso, lleno de experiencias con mis hermanos y primos, rodeada siempre de mi familia, con mucho amor y cariño, siempre he vivido y estado en Barrio Unión, Barquisimeto.

3.- ¿A qué edad recuerda usted que se inicio a jugar este deporte?

R- Mi inicio en este deporte fue a los 7 años.

4.- ¿Qué es para usted el fútbol?

R- Si soy sincera, el fútbol es todo para mí, es parte de mi vida, lo llevo en la sangre. Creo que nací para eso.

El fútbol es la mayor pasión de Floriangel

”NACÍ PARA JUGAR AL FÚTBOL y SER FELIZ”

5.- ¿Sientes que la presión no es un obstáculo en su carrera?

R- La presión, es la fuerza que debo tener para afrontar mis compromisos, lo considero un impulso para seguir preparándome y mejorando en esta trayectoria futbolística.

6.- Debutar en un Campeonato Centroamericano con gol, es el sueño de muchas atletas. ¿Qué puedes comentarnos acerca de lo sintió al momento del gol?

R- Debutar con la Selección Absoluta de mi país ha sido sin duda alguna la experiencia mas grata hasta el momento, es un sueño hecho realidad, ha sido una gran oportunidad como profesional.

Pero ver entrar el balón en el arco y con la selección fue lo máximo, mi reacción lo define todo, mis lágrimas de emoción de ver que tanto trabajo, esfuerzo y dedicación, ha valido la pena en todos estos años.

7.- ¿Qué es para usted el destino?

R- El destino, para mi es el resultado de nuestras propias decisiones, es lo que queremos y hacia donde deseamos llegar. Debemos trazarlo y trabajarlo para ver los resultados.

8.- ¿Los fanáticos son pieza fundamental en el deporte?

R- Los fanáticos son muy importantes porque nos acompaña desde las gradas, están envueltos de pasión, admiración y apoyo. Nos trae beneficios emocionales al deportista para crecer y superarnos cada día, ya que exigen un mejor trabajo.

9.- ¿La mujeres han tomado un rol importante no solamente en la vida cotidiana, es también para el fútbol?

R- Las mujeres hemos atravesado barreras y perjuicios sociales. Hemos demostrado pasión y desarrollo por este deporte.

”Las mujeres merecemos el mismo trato y cobertura que el que le dan a los hombres” Floriangel Apóstol

LAS MUJERES EN EL DEPORTE, MERECEN LA MISMA IMPORTANCIA QUE A LOS HOMBRES LE DAN; SON EL 40 POR CIENTO DE LA HUMANIDAD QUE PRACTICA ALGUNA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y REQUIEREN DE LA MISMA COBERTURA

10.- ¿Cuál es su misión?

R- Ser una persona capacitada y profesional, continuar mis estudios y seguir preparándome en el fútbol para cumplir con todos los objetivos y metas propuestas.

11.- ¿A quienes les dedica estos primeros pasos?

R- Mis primeros pasos, se los dedico primeramente a Dios que me dotó de este talento, a mis padres por su apoyo incondicional, a mis hermanos que han sido parte de este transitar y a cada una de las personas que han sido clave fundamental en la formación y preparación de esta hermosa carrera.

12.- ¿Cree que ahora se ha notado un mayor interés por el balompié femenino?

R- Creo que si hay un gran interés, ya que el fútbol femenino ha empezado a ocupar un lugar importante en los medios de comunicación y en las redes sociales, al igual que el gran interés en niñas, jóvenes y adolescentes. Se debe seguir trabajando para promover el balompié femenil, al igual que la organización de la liga del país.

13.- ¿Cree usted Floriangel que es necesario el acercamiento de patrocinantes en el fútbol femenino venezolano?

R- Sí, creo que es urgente y necesario la presencia de patrocinios de empresas privadas y públicas, para aliviar muchas cargas de los dueños de los clubes que promueven el fútbol femenino.

14.- ¿Quieres tener tu propia marca de ropa o alguna otra cosa que deseas hacer a futuro? Y ¿Qué esperas de tu desarrollo como jugadora que apenas está comenzando un camino fructífero? ¿Sueñas con ir a un Mundial, jugar en el fútbol extranjero, competir por copas y ganar un balón de oro?

R- Si me gustaría tener una marca de ropa y esto por dos razones importantes: primero por un reconocimiento personal de gente que cree en el trabajo que estoy haciendo como futbolista. Otra seria que a través de las marcas personales puedo ayudar a la promoción del fútbol base femenino que tanto necesita de apoyo.

Como jugadora espero seguir trabajando duro para seguir creciendo. El ir a un mundial a copas y ganar un Balón de Oro es el recorrido o las metas que toda jugadora profesional aspira y se plantea cuando decide jugar fútbol profesional.

«Las mujeres no solo jugamos al fútbol; también nos enfrentamos al machismo” Entrenadora Crely Liscano

Por consiguiente, recalcamos la necesidad de los patrocinantes en el fútbol femenino, estos harán crecer la popularidad de este deporte a niveles nunca antes visto. Se incrementarán las transmisiones televisivas y radiales, se crearán canales de información a través de las redes sociales que acercarán los empresarios a darle presencia a cada futbolista como lo hacen con el deporte masculino y salir a promocionar una marca en una valla o en la televisora nacional. Esto, impulsaría también a la Liga FUTVE Femenina.

15.- ¿Estas estudiando y que profesión te gustaría?

R- Acabo de recibir mi título de bachiller, me gustaría seguir mis estudios universitarios en la carrera de Nutrición y Dietética.

16.- ¿Qué te hace sonreír?

R- Unas de mis cualidades es la sonrisa, lo hago a menudo jugando fútbol, estudiando, el que me conoce sabe que siempre hay un motivo para sonreír.

17.- ¿Qué gustos de comida y dulces tienes?

R- Me encanta la pizza, la ensalada al cesar, el pasticho y en dulces: el chocolate y la chicha.

18.- ¿Crees que trabajar en el físico es la herramienta principal, así como la responsabilidad de permanecer en este deporte?

R- Claro que sí, sin duda alguna el físico es fundamental para desarrollarse como jugadora, nos ayuda a medirnos en un gran nivel.

19.- ¿Quiénes fueron tus primeros entrenadores y esa persona que dio la oportunidad?

R- Recuerdo en mis inicios a José Manuel Hernández (Chema), luego vino Freddy Peña Jr., ambos en los equipos de la Escuela de Fútbol Menor Libertadores F.C, allí fueron mis primeros pasos. Luego vino la profesora Crely Liscano del Deportivo Lara donde a los 11 años, comencé el fútbol femenino de manera formal.

Floriangel tiene en su mente clasificar a Copa Libertadores con su equipo ADIFFEM y estar en un Mundial Femenino

20.- ¿Cómo te ves en 10 años?

R- Me veo en un gran equipo de primera división élite del continente europeo, siendo convocada a un mundial, establecida con mi casa y en fin, con una gran carrera futbolística.

21.- ¿Qué significa Lara y Barquisimeto para Apóstol?

R- Mi tierra natal lo es todo, es mi familia, es mi hogar, es mi formación académica y futbolística, es mi raíz y el lugar que me vio crecer.

22.- ¿Floriangel Apóstol es devota a la Divina Pastora y realiza la carrera?

”Como toda Larense, soy devota de la virgen Divina Pastora y el maratón, lo he recorrido durante los últimos 5 años”

23.- ¿Crees que el proceso de desarrollo es ahora más fácil que antes y que al mismo tiempo, el fútbol se vuelve más difícil?

R– Medianamente se ha observado la organización de la liga femenina y torneos regionales, que ayudan al desarrollo de las futbolistas, pero esto no es suficiente, se debe buscar más gente que aporten al fútbol y esto ayude a la incorporación de las niñas, jóvenes y adolescentes a este deporte.

24.- ¿Sueles celebrar los cumpleaños y la navidad?

R-Si en familia celebramos y compartimos los cumpleaños de cada uno, al igual que la navidad.

25.- ¿Eres de Barrio Unión?

R- Soy de un lugar donde se practica mucho fútbol en el estado Lara, es decir Barrio Unión.

26.- ¿Cuándo te mencionan Deportivo Lara que pasa por tu mente?

R- El club donde estuve por muchos años, con aprendizajes y experiencias, fue aquel que me proyectó para llegar a la selección.

27.-Viviste duros momentos junto a tus compañeras en el Depor tras el titulo por la desaparición y deudas ¿Lo extrañas?

R- Por supuesto fueron muchos momentos duros, sobre todo porque era el equipo de casa, de la misma tierra, y como no extrañar a mis compañeras que se formaron conmigo.

El Deportivo Lara fue el club que me proyectó a llegar a la selección

28. ¿Piensas que ahora se está haciendo un buen trabajo con el apoyo de la FVF?

R- ¡Claro! el apoyo de la FVF es muy importante y si seguimos encaminados de la misma manera, lograremos muchas cosas positivas para Venezuela.

En el elenco ”rojinegro” Floriangel Mitchell Apóstol salió campeona, posteriormente fue elegida la mejor jugadora de la Liga, al mismo tiempo celebró la obtención del título, luego tuvo que pasar por el momento más complicado en la historia de un equipo de fútbol en Venezuela, como es la desaparición del Deportivo Lara que a raíz de eso, en la actualidad existen muchísimas «rojinegras» reforzando diferentes clubes en Sudamérica.

29- ¿Cómo llevar el proceso de la desaparición de un club tan importante?

R- Primero, estuve muy feliz de conquistar el campeonato porque veníamos trabajando muy duro para lograrlo, también de aportar al equipo y ser escogida como la MVP eso fue satisfactorio, pero luego viene las malas noticias de la desaparición de tan reconocido equipo. Tuve que enfrentar la realidad, que no era fácil, pero debía seguir mi camino.

”Tras la desaparición del Deportivo Lara, tuve que enfrentar la realidad. Tabajé duro hasta llegar a debutar con la Vinotinto”

30.- Y finalmente ¿Cómo te sientes jugando en tu nuevo equipo? ¿Qué espera de ello y cuáles son los siguientes pasos a dar sobre el césped?

R- Me siento muy cómoda y contenta, este nuevo equipo me ha recibido súper bien y sobre todo me ha dado todo el apoyo, por eso me he adaptado fácilmente.

Mis próximos pasos es aportar todo lo que pueda y conquistar el campeonato, lo siguiente seria ir a Copa Libertadores; esperando se abran las puertas en el exterior.

Imagen de Notivinotinto11 de la barquisimetana Floriangel Apóstol con la Vinotinto

Para culminar, destacamos que es innegable el crecimiento popular del fútbol femenino en Venezuela, desde que el estado Lara albergó la final del Campeonato Sudamericano sub 20 y donde la Vinotinto se coronó; ha existido un incremento notable en en este deporte.

No obstante, el adiós del Deportivo Lara en el la Liga Profesional, terminó siendo un ”retroceso” a nivel empresarial, deportivo y económico en el balompié de la entidad; Aunque se debe recalcar que el talento sigue estando en todos los barrios y municipios del estado guaro, es por ello, que el personal de AFEL, el mismo Instituto Del Deporte del Estado Lara (IDEL) y FUNDELA deben sumar su máximo esfuerzo para volver a darle a Lara una alegría de disfrutar o ver fútbol domingo a domingo.

En octubre del 2019, se presentaron 120 chicas en el Farid Richa y nos hicieron ilusionar, hoy día es Floriangel Apóstol una de las mayores representaciones del estado Lara a nivel deportivo, ya alcanzó la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador y es la mejor del fútbol nacional, es decir ella es ejemplo de superación.

Y así como ella, deben llegar o descubrir más futbolistas. Es por eso, que el presidente del Instituto del Deporte del estado Lara junto al Presidente de la Asociación de Fútbol del estado Lara, trabajan para que el fútbol en Lara ”No muera”.

Redacción y entrevista: Edwin Sports Hevia / @edwinhevia