Florentino Pérez presidente del Real Madrid le respondió a Kylian Mbappé: Qué te vaya bien!

La respuesta del Real Madrid al jugador francés Kylian Mbappé no llegó acompañada de una reacción agresiva, ni despectiva hacia el futbolista. Al fin y al cabo en los últimos días se veía un ambiente no muy faborable para los españoles y la posible firma del jugador.

Leer También: El mensaje de Kylian Mbappé a Florentino Peréz rechazando al Real Madrid

Florentino Pérez, en nombre de todo el Real Madrid, le deseó suerte en el futuro al delantero, cerrando así el episodio que ilusionaba a todos los madrilistas, por el deseo del francés de jugar en la Casa Blanca. «Que te vaya bien», contestó el presidente blanco.

El propio jugador, a través de un mensaje vía WhatsApp, comunicó su dedición de no jugar con el Real Madrid equipo de Florentino Pérez, quién desde hace un año ya buscaba hacerse con los servicios de Mbppé.

«Le COMUNICO que he DECIDIDO QUEDARME en el PSG. Quiero agradecerle la oportunidad que me ha dado de jugar en el Madrid, el club del que he sido fan desde pequeño», fueron las palabras de Mabppé según el periodista español Josep Pedrerol de ´El chiriguito´.

Coincidiendo con la negativa del francés, los jugadores del primer equipo blanco aparecieron en cascada para recordar a todo el mundo lo que significa este club y lo que todavía tienen en juego en la presente temporada.

Según la prensa, el francés de 23 años se convertiría en el jugador del PSG con mayor salario, por encima del Argentino Lionel Messi y el Brasileño Neymar.

«Lamento lo ocurrido en los últimos días. Han roto la ilusión que tenías desde pequeño» fue la respuesta del presidente blanco a Mbappé vía WhatsAPP, en referencia del deso del francés de jugar en el Santiago Bernabéu.

«Te deseo lo mejor» , fue lo que le mostró el presidente Pérez a Mbappé tras ru renovación con el equipo de Francia, donde estará hasta el 2025.

Por otra PARTE Mbappé afirmó en el Parque de los Principes: «Estoy muy contento de quedarme en Francia, en mi país, en mi ciudad.Epero continuar haciendo lo que me gusta hacer, jugar futbol y ganar trofeos».

Meridiano