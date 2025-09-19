Fitelven 2025 aterriza con fuerza en su tercera edición: Tecnología en Órbita

Del 18 al 21 de septiembre, la feria de las telecomunicaciones activará su Estación Espacial en el Poliedro de Caracas. Más de 250 stands, 5.400 m² de exhibición, cursos certificados, foros y experiencias inmersivas convertirán esta tercera edición.

¡Listos para despegar! Fitelven 2025 aterriza con fuerza en su tercera edición, transformando el Poliedro de Caracas en una plataforma orbital de innovación, formación y conexión. Bajo el lema “Estación Espacial”, la feria reunirá a 187 expositores, entre ellos líderes como Cantv, Movilnet, Movistar, Digitel, Vnet, Thundernet, Net Uno e Inter, e invitados de Colombia, Brasil, Perú e Irán, en una muestra que celebrará los avances y nuevas tecnologías del sector, desde el miércoles 18 hasta el domingo 21 de septiembre.

Leer También: Prohíben ver ‘reels’ a un chimpancé en Zoológico de China

En más de 5.400 metros cuadrados, el público podrá explorar más de 250 stands, participar en foros, conferencias y experiencias interactivas, y disfrutar de una zona gastronómica con ambientación musical continua y shows a cargo de artistas invitados, durante los 4 días.

La oferta formativa, del 15 al 17 de septiembre, incluye 15 cursos certificados sobre inteligencia artificial, ventas, liderazgo, diseño de redes de fibra óptica, ciberseguridad y análisis de datos. Serán dictados por profesionales del rubro en grupos de máximo 60 personas, de forma presencial en el Hotel Tamanaco, con tres opciones también disponibles vía Zoom.

Además, el evento presentará nuevamente la Superliga de Fusión de Fibra Óptica, un torneo que reunirá a 45 equipos inscritos en una competencia que combina deporte y tecnología. Las semifinales se realizarán en el Hotel Tamanaco y la final en el Poliedro, en un espectáculo que promete emociones y hermandad.

La app oficial, con nombre homónimo del evento, pronto estará disponible en iOS y Android, permitirá acceder a la programación, comprar entradas y cursos, y participar activamente en la feria. Las entradas ya están disponibles en maketicket.com.ve.

El horario de Fitelven 2025, producido por OZ Shows, será de 10:00 a.m. a 7:30 p.m. del 18 al 21 de septiembre. Más información en @fitelven.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión