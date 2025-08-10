Fiscalía investigará a spa de Caracas por grabar a clientas con cámaras ocultas

La Fiscalía General de la República dirigida por el Dr. Tarek William Saab, ha anunciado la designación de la Fiscalía 82 Nacional con competencia en materia para la Defensa de la Mujer para investigar y sancionar los hechos denunciados por una ciudadana a través de un video viral en redes sociales.

La denuncia, realizada por Karolayn Sánchez, acusa a un spa ubicado en un reconocido centro comercial de Caracas de grabar de manera clandestina a sus clientas. Según el testimonio, el local presuntamente tenía dispositivos de seguridad ocultos que captaban a mujeres mientras se realizaban servicios íntimos de depilación, exponiendo su integridad física y moral.

El Fiscal Saab, informó de la acción a través de sus redes sociales, enfatizando que el Ministerio Público ampara a la mujer venezolana y busca garantizar la justicia en este caso. La investigación se centrará en determinar la veracidad de los hechos y, de confirmarse, sancionar a los responsables de esta grave violación a la privacidad y la confianza de las clientas.

El caso ha generado gran preocupación entre la ciudadanía, subrayando la importancia de la seguridad y el respeto a la privacidad en establecimientos de cuidado personal.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto