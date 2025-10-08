Fiscal Tarek William Saab: «Quien mata un animal, debe tener antecedentes penales»

Tras el alarmante fallecimiento de varias mascotas (perros y gatos), por envenenamiento en el parque de la Urbanización Roca Amazonas, en el sector Patarata al noreste de Barquisimeto, el Fiscal General Tarek William Saab se pronunció en sus redes sociales.

Saab compartió un mensaje contundente: «Quien mata un animal, quien hiere un animal, de seguro debe tener antecedentes penales.» Se refirió así al caso que ha conmocionado a los barquisimetanos, generado por la distribución de una sustancia que veterinarios han identificado como veneno para ratas, un químico que representa un grave peligro incluso para los humanos.

Alarmante preocupación

El temor de los residentes es palpable y se extiende más allá de las mascotas. Se han reportado casos de intoxicación en personas adultas debido a la alta contaminación del veneno esparcido en el césped del parque. Este modus operandi delictivo se ha replicado en distintas zonas de Barquisimeto, incrementando el riesgo de afectar la salud de niños y recién nacidos.

El Ministerio Público ha asegurado que hará prevalecer la justicia en este y otros casos similares para identificar y sancionar a los responsables.

Trabajo investigativo

El equipo periodístico de Noticias Barquisimeto constató de manera extraoficial que el Ministerio Público ha designado a la Fiscal número 23 del estado Lara para investigar el reciente caso de envenenamiento a mascotas, que ha generado indignación en la ciudad.

La investigación se centra en el lamentable suceso que afectó a un gato y a la perrita, «Nevada», del reconocido periodista deportivo Luis Miguel Rodríguez.

Por: Edwin «Sports» Hevia / NB