Fiscal General Tarek William Saab resaltó: Más de 131 mil personas han sido procesadas en Venezuela por narcotráfico

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, resaltó que también han sido incautadas más 365 mil kilos de drogas ilícitas. «Venezuela no aceptará ningún chantaje que intente dividir y vulnerar la estabilidad del país», dijo.

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, ofreció este jueves un balance detallado sobre los logros obtenidos por el Ministerio Público (MP) en la lucha frontal contra el narcotráfico, y destacó que en los últimos ocho años han logrado procesar a 131 mil 893 personas por delitos vinculados al tráfico y tenencia de drogas ilícitas.

Durante una rueda de prensa, Saab detalló los resultados en materia de lucha antidroga entre 2017 y 2025: 131.893 procesados, 61.690 imputados, 49.947 acusados, 20.256 condenados y la incautación de más de 365.000 kilos de drogas, incluyendo 280.141 de cocaína, 83.442 de marihuana y 793 de heroína. Solo en 2025 ya se han incautado más de 51 toneladas.

Saab cerró afirmando que Venezuela seguirá defendiendo su soberanía y consolidando su labor institucional con programas como «La Droga Destruye Tu Familia», que ya ha alcanzado a más de 124.000 personas.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión