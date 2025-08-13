Fiscal General Tarek William Saab informó: MP inicia investigación contra sujetos por hurto en local comercial de la tiktoker Coly Wu

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que la ciudadana refiere que este hecho denunciado en redes sociales «le ocasiona un grave daño patrimonial, ya que le generan pérdida en su negocio».

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó este martes que designó a la Fiscalía 42 en Materia de Delitos Comunes del Área Metropolitana de Caracas (AMC), para investigar y sancionar los hechos denunciados por la ciudadana Coly Wu en sus redes sociales, sobre el robo de la mercancía en su local comercial, ubicado en la avenida Baralt, en el municipio Libertador de Caracas.

Leer También: Orinoco Grill, un restaurante que te invita a volver

A través de la red social Instagram, el organismo detalló que Wu refiere que este hecho «le ocasiona un grave daño patrimonial, ya que le generan pérdida en su negocio».

En el video publicado por la tiktoker Wu para denunciar este hecho el pasado sábado, se aprecia el momento en el que tres mujeres toman varios productos en el abasto y los guardaron en sus bolsos. Según Wu, las sospechosas hurtaron un kilo de leche en polvo, 11 latas de jamón endiablado y cuatro vasos de queso para untar.

«Con razón mi negocio no genera plata porque me están robando mucho. Hace rato vi la cámara», dijo Wu en sus cuentas de redes sociales. «Necesito que me hagan viral este video para que metan presas a esas tres mujeres», acotó.

En ese sentido, afirmó que le robaron «casi 70 dólares». La comerciante también aseguró que las tres mujeres también hurtaron en el negocio de al lado.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión