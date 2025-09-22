Fiscal General de la República Tarek William Saab informó que 104.589 personas han sido atendidas en programas de justicia de calle

El titular de la acción penal indicó que entre estas iniciativas y las distintas sedes y despachos fiscales del Ministerio Público en el país se han atendido durante su gestión un total de 3.917.444 personas.

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que entre los tres programas de justicia de calle que ejecuta el Ministerio Público se han atendido 104.589 personas durante su gestión.

Leer También: Feminicidio en Venezuela: La violencia contra la mujer, no se detiene

En una jornada de El Ministerio Público Visita tu Comuna, efectuada el pasado jueves 18 de septiembre en el sector Pinto Salinas de la parroquia El Recreo, el también presidente del Consejo Moral Republicano refirió que igualmente el número de denuncias de carácter penal contabilizadas a la fecha es de casi 10 mil.

Especificó que en jornadas previas de este programa se han atendido 1.645 personas, mientras que el número de denuncias alcanzaba un total de 63.

Aseguró que entre las iniciativas de calle y las distintas sedes y despachos fiscales de la institución garante de la legalidad en el país se han atendido durante su gestión un total de 3.917.444 personas.

«Eso es un hito importante, el cual marca un antes y un después en la labor del Ministerio Público. Eso no se había visto jamás», resaltó el titular de la acción penal.

Destacó que desde la institución que lidera se responde con trabajo, planificación y devoción al pueblo venezolano.

La actividad incluyó atención médica, entrega de medicamentos gratuitos, jornada recreativa para los niños y niñas, atención para los adultos mayores y atención veterinaria.

Asimismo, acudieron jueces de paz, a quienes se les impartieron charlas sobre manejo de los medios alternativos de resolución de conflictos; rol de las fiscalías municipales como acción penal dentro de la municipalidad; evaluación y abordaje de problemas de convivencia; facultades y límites en la ejecución de las funciones de los jueces de paz comunal, y sobre el procedimiento de faltas.

«Es muy importante esa relación directa que tiene el Ministerio Público con los jueces de paz para resolver los conflictos», destacó Saab.

Nota de prensa

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión