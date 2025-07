Fiscal General de la República Tarek William Saab expresó que lo ocurrido con Venezolanos en los Estados Unidos fue un secuestro masivo

Saab explicó que no existió un juicio previo de las personas, no tuvieron acceso a un abogado, un defensor público, la presencia de un fiscal ni fueron presentados ante un tribunal.

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, expresó que lo ocurrido con ciudadanos venezolanos enviados desde Estados Unidos hacia El Salvador fue un secuestro masivo.

Leer También: Presidente de la República Nicolás Maduro convoca a reunión con gobernadores y alcaldes electos para este 1 de agosto

Durante su intervención en el programa Café en la Mañana, transmitido este jueves 31 de julio por el canal Venezolana de Televisión, explicó que en estos casos no se trató de deportaciones, por cuanto a que no existió un juicio previo de las personas, no tuvieron acceso a un abogado, un defensor público, la presencia de un fiscal ni fueron presentados ante un tribunal.

Señaló que en estos casos se cometió una pluralidad delitos, entre ellos privación ilegítima de libertad, torturas sistemáticas que incluyeron golpes permanentes, disparos de escopetas y otros tratos inhumanos y degradantes.

Saab Aseguró que con estas prácticas lo que se pretendía era inducirlos al suicidio.

El Fiscal General destacó que los jóvenes fueron entrevistados durante dos días consecutivos para recabar sus testimonios, por lo que para ello contaron con 80 funcionarios entre fiscales, expertos psiquiatras y médicos forenses.

Igualmente, indicó que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, habría cometido el delito de trata de personas, debido a que cobraría 6.000.000 de dólares para recibir a los venezolanos que fueron encarcelados en su país.

Refirió que por los videos, fotografías y denuncias de sus familiares es que se pudo ubicar a muchos de los detenidos en la nación centroamericana.

Separación de la familia



El titular de la acción penal mencionó lo referente a la separación de niños y niñas de sus padres en el contexto de estas detenciones masivas de venezolanos ocurridas en los Estados Unidos.

Al respecto, precisó que el caso de Maykelys Espinoza no es el único conocido hasta los momentos, sino que en la actualidad cuentan más de 30 adicionales, algunos de los cuales ya han sido retornados. “Es una gran victoria moral y ética”, destacó Saab.

Resaltó que esta situación se suma a la guerra híbrida que ha sufrido Venezuela, debido a la utilización de todo tipo de armas letales contra el país.

Acciones



La máxima autoridad del Ministerio Público mencionó que a partir del pasado 30 de marzo se enviaron diversas comunicaciones a la Corte Suprema de El Salvador y la Fiscalía General, pero que después de 80 días contestaron ambas instituciones para validar las acciones del presidente salvadoreño, por lo que desconocieron el secuestro de los inmigrantes venezolanos.

Dijo que luego de abrirse una investigación por estos hechos comenzó un proceso de evacuación de pruebas, testimonios y llamamientos a organismos internacionales de justicia para que actúen contra Bukele.

Aseguró que lo denunciado por los venezolanos impactó al mundo, razón por la cual solicitó el pronunciamiento de instituciones extranjeras para que actúen de manera coordinada con el Ministerio Público de Venezuela y sea sancionado el presidente de El Salvador.

“Esto que ya está documentado (…), debe tener un impacto para que inmediatamente Bukele sea sujeto de una investigación penal de carácter perteneciente al derecho internacional de los derechos humanos”, reclamó el alto funcionario.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión