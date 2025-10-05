Fiscal General de la República Tarek William Saab: Denuncia plan global con inteligencia artificial para implosionar al Ministerio Público

Denunció el uso de la desinformación, manipulación psicológica y ataques mediáticos con el fin de debilitar la confianza ciudadana. Explicó por qué fue uno de los elegidos: «Algo le debe doler de lo que yo hago al imperio».

El fiscal general Tarek William Saab reveló que en los últimos meses el Ministerio Público fue blanco de un “plan internacional articulado con inteligencia artificial y redes sociales”, cuyo objetivo era desestabilizar las instituciones del Estado venezolano a través de campañas de manipulación digital y desinformación.

Leer También: Fiscal General Tarek William Saab: Fiscalía lista para actuar ante conmoción exterior, “Defender soberanía y estabilidad”

“Ellos buscaron fracturar de una vez, fracturar. Yo lo veo no tanto una campaña, yo lo describo como un plan, un plan en un momento que va más allá del fiscal, pretendieron implosionar la estructura del Ministerio Público”, aseguró Saab durante la entrevista en Análisis Situacional.

El alto funcionario explicó que estas operaciones forman parte de una estrategia internacional más amplia, que intenta aplicar la llamada “guerra híbrida” contra el Estado venezolano, combinando desinformación, manipulación psicológica y ataques mediáticos con el fin de debilitar la confianza ciudadana.

«Aprovechan una coyuntura un plan de destrucción, de la guerra híbrida que ha desatado Estados Unidos contra Venezuela. La aprovechan y parte de la guerra híbrida, ¿Cuál es? La guerra cognitiva, el fake news, el uso de guerra que atente contra la reputación de los líderes progresistas. Claro. Entonces, fui seleccionado», explicó.

Dijo que haberlo elegido no fue por casualidad. «Algo le debe doler de lo que yo hago al imperio, a los enemigos de la patria».

Saab se refirió directamente a los rumores sobre su supuesta huida a Rusia, los cuales señala como parte del plan.

«Usaron la inteligencia artificial para trucar un video de supuestamente había habías huido a Rusia y que estaba en una casa allí en San Petersburgo. Y después como me vieron en actos, dijeron ‘No, este ya se devolvió, pero entonces ahora está detenido que no sé qué'».

A pesar de este escenario, el fiscal destacó que el Ministerio Público dijo que ha salido fortalecido y que los resultados en materia de seguridad ciudadana demuestran la efectividad de las políticas implementadas bajo su gestión.

«No lo lograron. Fíjate, yo salí más fortalecido 10 veces más. Ahora, estos canallas mediáticos, ninguno se disculpó. Ninguno dijo: ‘Oye, no, me equivoqué. Oye, no, el informante que me dijo esto falló. Oye, eh, me engañaron. No pidieron excusas de nada porque son unos canallas, son personas podridas moralmente», repudió.

Informó que el delito de homicidio calificado se ha reducido casi al 100% respecto a hace cinco o seis años. «Eso no lo puede negar nadie. En Venezuela se está consolidando una política criminal efectiva, preventiva y humana”, subrayó.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión