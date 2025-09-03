Fiscal General de la República Tarek William Saab: 556 ex fiscales y funcionarios han sido procesados por el MP

El titular ministerial informó que se avanza en el juicio seguido en contra del acusado Rafael Reyna, abogado de libre ejercicio, por el delito de extorsión agravada, usurpación de funciones, entre otros.

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público (MP) avanza en el juicio seguido en contra del acusado Rafael Reyna, abogado de libre ejercicio, por el delito de extorsión agravada, usurpación de funciones, uso de documento público falso y legitimación de capitales.

En una publicación en la cuenta oficial del MP el fiscal Saab señala que Reya «junto a ex funcionarios del MP ya imputados por corrupción en Carabobo exigían grandes cantidades de dinero a sus víctimas , simulando dicho sujeto ser fiscal del ente»

«El mismo portando un carnet que lo identificaba como fiscal, se dedicaba a solicitar dinero a las partes en el proceso, con el objeto de ventilar casos ante fiscalías específicas, a su vez coordinaba con funcionarios los trámites de solicitudes de entregas vehículos, objetos, inclusiones y exclusiones de personas en el Sistema Integrado de Información Política, experticias, distribuciones, diligencias de investigación entre otros», detalla.

El fiscal destacó «que al momento de su aprehensión se le logró incautar la cantidad de 14.000 dólares y un vehículo perteneciente a un denunciante vinculado en una investigación».

En este sentido, el fiscal Saab resaltó que bajo su gestión de ha ejecutado una «implacable lucha contra la corrupción para depurar a lo interno de nuestra institución los despachos fiscales: en tal sentido hasta ahora son 556 funcionarios del MP procesados, cuyos juicios avanzan con pronósticos de ejemplar condena».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión