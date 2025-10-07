Fiscal General anuncia orden de aprehensión contra presunto homicida de Erick Castillo

El Ministerio Público (MP) de Venezuela, a través del Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció que se ha tramitado la orden de aprehensión correspondiente contra Luis Miguel Cruz Briceño, presunto responsable del fatal arrollamiento que causó la muerte del señor Erick Castillo en Cabudare.

La información fue divulgada por el alto funcionario a través de las cuentas oficiales del MP, luego de una intensa presión social y mediática generada por el trágico suceso y la doble pérdida que enfrenta la familia Castillo.

Delitos Imputados y Detalles del Hecho

El Fiscal Saab detalló que la Fiscalía 5ª del estado Lara está a cargo del caso e imputará a Cruz Briceño por los delitos de Homicidio Intencional a Título de Dolo Eventual y Omisión al Socorro.

Según el comunicado del Ministerio Público, la decisión se basa en que el sujeto, presuntamente:

Conducía a exceso de velocidad. Arrolló a un ciudadano (Erick Castillo), ocasionándole la muerte de manera instantánea. Se dio a la fuga del lugar para evadir su responsabilidad ante el lamentable hecho.

Esta acción legal busca dar respuesta al clamor de justicia de la familia Castillo Leal, quienes además denunciaron la presunta escolta policial y remoción de la camioneta del presunto homicida horas después del crimen.

El caso de Erick Castillo, padre, se enmarca en una doble tragedia familiar, ya que su hijo (también llamado Erick Castillo) había fallecido en otro accidente de tránsito semanas antes. Las autoridades continúan las investigaciones para lograr la detención de Luis Miguel Cruz Briceño.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto