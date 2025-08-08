Fingió robo de moto para vengarse de su ex pareja en Carora

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la Delegación Municipal Carora, en el estado Lara, ha dado con la detención de un joven de 19 años, tras descubrir que fingió el robo de una motocicleta. El insólito caso, que inicialmente parecía un hurto común, esconde una historia de despecho y manipulación.

Todo comenzó cuando Ignacio Josué Gil Pérez, de 19 años, reportó a las autoridades el supuesto robo de una moto Keeway Express, año 2023, con placas AF9T45E. El vehículo, sin embargo, no era de su propiedad, sino de su ex pareja.

Tras la denuncia, los detectives del Cicpc iniciaron las investigaciones de campo y entrevistaron a varias personas. Conforme avanzaban en el caso, las inconsistencias en la versión de Gil Pérez comenzaron a hacerse evidentes. Fue un trabajo minucioso lo que llevó a los funcionarios a la conclusión de que no había ocurrido ningún robo. Gil Pérez, motivado por un desamor que no lograba superar, había ideado un plan para evitar que su ex pareja utilizara la moto.

Según las fuentes policiales, Gil Pérez no aceptaba la ruptura de la relación y, en un acto de despecho, escondió la motocicleta para luego reportarla como robada. Su intención era sencilla: quería que ella no pudiera usar el vehículo y, de esa manera, entorpecer su vida diaria.

La moto fue recuperada y quedó bajo la custodia del Cicpc para ser puesta a la orden de la Fiscalía Octava del Ministerio Público del estado Lara. Por su parte, Ignacio Josué Gil Pérez, ahora enfrenta cargos por simulación de hecho punible, un delito que, en su intento de venganza, terminó por ponerlo tras las rejas.

Este caso sirve como un recordatorio para toda la comunidad de que las acciones impulsadas por la rabia o el despecho pueden tener consecuencias legales muy serias. Y afortunadamente para la dueña de la moto, el Cicpc actuó de forma rápida para resolver esta situación.

Por: Edwin «Sports» Hevia / Noticias Barquisimeto