Finaliza el mercado de fichajes del fútbol: La inscripción de Marcos Alonso no llega a tiempo… pero aún podría ser azulgrana

Héctor Bellerín sí jugará en el Barcelona esta temporada.

El mercado de fichajes está ya cerrado en las grandes Ligas y los clubes ya solo podrán fichar jugadores que estén sin equipo. Tras un día intenso y plagado de rumores –alguno, como es habitual, disparatado–, la jornada no dejó ninguna grandísima operación pero sí muchos movimientos.

El Barça, a tope de nuevo

Como se esperaba, fue el gran animador, el protagonista. Algunas de las operaciones eran algo descabelladas (negociaciones con el Atlético por Álvaro Morata y con el Betis por Nabil Fekir ) y al final no hubo el bombazo final con el que especuló el siempre ‘juguetón’ Joan Laporta, que aseguró que habría sorpresa final.

La entidad culé cerró dos laterales: Marcos Alonso, que llega procedente del Chelsea, y Héctor Bellerín, con la carta de libertad tras desvincularse del Arsenal. El Betis se queda sin el deseado regreso del catalán, que triunfó el año pasado con la elástica verdiblanca en su cesión.

Sin embargo, con Alonso habrá dudas hasta el último momento. La documentación del lateral no llegó a tiempo a LaLiga –antes de las 23.59 horas– por lo que para que sea inscrito tendría que haber sido dado de baja por elChelsea antes de esa hora. Será entre la madrugada y el día de hoy cuando se sepa si Alonso puede jugar como azulgrana.

Más movimientos en los laterales culés: Sergiño Dest, cedido alMilan por un año con una opción de compra de 20 millones de euros, pero se queda Jordi Alba. Pese a que elBarça había alcanzado un acuerdo con el Inter para una cesión, el catalán rehusó irse a Milán: ni siquiera aceptó reunirse con Xavi Hernández.

Por su parte, Pierre-Emerick Aubameyang puso rumbo a Londres tras el acuerdo entre Barcelona y Chelsea: el club inglés pagará 14 millones de euros más Marcos Alonso.

El que continúa también en el Barça es Memphis Depay, según confirmó el propio jugador en sus redes sociales.

Braithwaite… y RdT

Martin Braithwaite y el Barça llegaron a un acuerdo para la rescisión del contrato del danés, que pocas horas después llegó a un acuerdo con el Espanyol para jugar en el conjunto perico.

También seguirá como blanquiazul Raúl de Tomás, pues el acuerdo con el Rayo Vallecano para que el delantero vistiera de franjirrojo no llegó a tiempo a LaLiga por apenas unos pocos minutos.

Sustituto de Soler

El Valencia ha sido protagonista en este cierre del mercado. Tras confirmarse la venta de Carlos Soler al Paris Saint-Germain –el fichaje se hizo oficial este jueves por la tarde–, el club che presentó a su sustituto: Ilaix Moriba, que ya jugó cedido en Mestalla en la segunda vuelta de la pasada temporada con un rendimiento muy satisfactorio.

Lo que no pudo lograr el club valencianista fue que Bryan Gil regresara como cedido, así que consiguió otro jugador a préstamos: Justin Kluivert, hijo del exvalencianista Patrick.

Dolberg, ya oficial

Monchi había dejado los deberes prácticamente hechos en la noche del miércoles. Kasper Dolberg firmó su contrato y aseguró estar ya listo para jugar en cuanto Julen Lopetegui lo estime oportuno, mientras que la salida de Lucas Ocampos al Ajax se había cerrado en la madrugada: el club neerlandés pagará 4 millones por una cesión de un año y tiene una opción de compra de 16 ‘kilos’.

FINALIZA EL MERCADO DE FICHAJES!!!

No va más, el mercado está cerrado. Recordemos, aún puede haber novedades. Bellerín ya ha sido inscrito… pero de Marcos Alonso aún no se sabe nada.

¡COMO SE MOVIÓ LA ÚLTIMA MEDIA HORA PARA EL CIERRE DEL MERCADO DE FICHAJES!

Entramos en la recta final del mercado. Vamos a ver si hay bombazo final. Todas las miradas puestas en el Barça… y también en Cristiano Ronaldo.

MENOS DE UNA HORA PARA QUE CIERRE EL MERCADO DE FICHAJES

Ahora sí que sí, comienza la cuenta atrás. Recordemos: a las 23.59 horas finaliza el plazo para mandar toda la documentación. Después, hay un plazo para que LaLiga la supervise, verifique y de el ok.

Aubameyang ya está en Londres para fichar por el Chelsea. «I’m back’, bromeó sobre su regreso a Londres, donde jugó en el Arsenal.

OFICIAL. Martin Braithwaite ficha por el Espanyol tras haberse desvinculado hoy por la tarde del FC Barcelona.

El Mallorca ha firmado al defensa internacional serbio Matija Nastasic (Belgrado, 1993), que llega a la isla procedente de la Fiorentina, de la Serie A italiana, según ha confirmado el club balear en el último día del mercado de fichajes

Morata se pronuncia en las redes sociales y lo deja muy claro: «Pero cómo me voy a ir… a no ser que me echen». El post se acompaña con un escudo del Atlético. Se queda.

Y continúa el éxodo azulgrana: una de las joyas de su cantera, Abde, hace las maletas y se marcha cedido a Osasuna.

𝗔𝗯𝗱𝗲: renovación con el Barça y cesión a Osasuna — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 1, 2022

El Valencia se despide del que ha sido su último gran capitán, Carlos Soler, ya en el PSG: «El club le agradece su entrega, esfuerzo y profesionalidad como jugador del Valencia CF y le desea mucha suerte en esta nueva etapa de su carrera».

OFICIAL: Dest se marcha ✈ cedido al Milán por una temporada. El Barcelona libera espacio en su plantilla.

