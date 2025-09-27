Final del Mundial de voleibol Filipinas 2025: Este domingo el vigente campeón Italia se enfrenta a la revelación del torneo Bulgaria por el título

Italia, campeón del mundo en ejercicio, y Bulgaria, la revelación, superaron sus compromisos de semifinales y se enfrentarán en la definición.

Este sábado se disputaron las semifinales del Mundial de voleibol masculino 2025 y, de esta manera, quedaron definidos los dos finalistas: Italia y Bulgaria. El partido definitivo se disputa este domingo a las 7.30 (horario argentino) en el estadio Mall of Asia Arena de Pasay City, con televisación de DSports y transmisión vía streaming por parte de VBTV, la plataforma oficial de Volleyball World.

El primer seleccionado en meterse a la definición fue el búlgaro, que dejó en el camino a República Checa en el encuentro de revelaciones. El resultado final fue 3 a 1, con parciales de 25-20, 23-25, 25-21 y 25-22. Ya estuvo varias veces entre los mejores del mundo, pero perdió esa condición de “potencia” hace varios años, por lo que sueña con hacer historia. Fue subcampeón en 1970, cuando fue anfitrión de la Copa del Mundo, en la que su mejor participación. Luego se quedó con la medalla de bronce cuatro veces: en Checoslovaquia 1949, URSS 1952, Francia 1986 y Japón 2006.

Después llegó el turno del conjunto italiano, que repitió lo hecho en la final del último Mundial y volvió a vencer a Polonia, esta vez con un contundente 3 a 0 (25-21, 25-22 y 25-23), para mantener viva la ilusión de defender su condición de campeón. Con cuatro títulos conseguidos en 1990, 1994, 1998 y 2022, es el segundo máximo ganador de la historia de los Mundiales de vóleibol masculinos, solo por detrás de la extinta Unión Soviética, que tiene seis.

El camino de Bulgaria hacia la final

Fecha 1 del Grupo E : 3 a 0 vs. Alemania (40-38, 25-22 y 25-20).

: 3 a 0 vs. Alemania (40-38, 25-22 y 25-20). Fecha 2 del Grupo E : 3 a 2 vs. Eslovenia (25-19, 25-14, 18-25, 23-25 y 15-13).

: 3 a 2 vs. Eslovenia (25-19, 25-14, 18-25, 23-25 y 15-13). Fecha 3 del Grupo E : 3 a 0 vs. Chile (25-17, 25-12 y 25-12).

: 3 a 0 vs. Chile (25-17, 25-12 y 25-12). Octavos de final : 3 a 0 vs. Portugal (25-19, 25-23 y 25-13).

: 3 a 0 vs. Portugal (25-19, 25-23 y 25-13). Cuartos de final : 3 a 2 vs. Estados Unidos (21-25, 19-25, 25-17, 25-22 y 15-13).

: 3 a 2 vs. Estados Unidos (21-25, 19-25, 25-17, 25-22 y 15-13). Semifinal: 3 a 1 vs. República Checa (25-20, 23-25, 25-21 y 25-22).

El camino de Italia hacia la final

Fecha 1 del Grupo F : 3 a 0 vs. Argelia (25-13, 25-22 y 25-17).

: 3 a 0 vs. Argelia (25-13, 25-22 y 25-17). Fecha 2 del Grupo F : Derrota 3 a 2 vs. Bélgica (23-25, 20-25, 25-22, 25-21 y 13-15).

: Derrota 3 a 2 vs. Bélgica (23-25, 20-25, 25-22, 25-21 y 13-15). Fecha 3 del Grupo F : 3 a 0 vs. Ucrania (25-21, 25-22 y 25-18).

: 3 a 0 vs. Ucrania (25-21, 25-22 y 25-18). Octavos de final : 3 a 0 vs. Argentina (25-23, 25-20 y 25-22).

: 3 a 0 vs. Argentina (25-23, 25-20 y 25-22). Cuartos de final : 3 a 0 vs. Bélgica (25-13, 25-18 y 25-18).

: 3 a 0 vs. Bélgica (25-13, 25-18 y 25-18). Semifinal: 3 a 0 vs. Polonia (25-21, 25-22 y 25-23).

Semifinales del Mundial de Voleibol 2025

Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos y Venezuela (misma hora en Chile y Cuba, una hora menos en Colombia, una hora más en Argentina)

Llave Hora Cruce Res. Sábado 27 de septiembre 13 2:30 Polonia vs. Italia 0-3 (25-21, 25-22, 25-23) 14 6:30 Bulgaria vs. Rep. Checa 3-1 (25-20, 23-25, 25-21 y 25-22)

Tercer puesto del Mundial de Voleibol 2025

Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos y Venezuela (misma hora en Chile y Cuba, una hora menos en Colombia, una hora más en Argentina)

Día y hora Cruce Res.

28 de septiembre, 2:30 Polonia vs. Rep. Checa



Final del Mundial de Voleibol 2025

Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos y Venezuela (misma hora en Chile y Cuba, una hora menos en Colombia, una hora más en Argentina)

Día y hora Cruce Res.

28 de septiembre, 6:30 Italia vs. Bulgaria

Todos los ganadores del Mundial de voleibol masculino

Checoslovaquia 1949 : Unión Soviética.

: Unión Soviética. URSS 1952 : Unión Soviética.

: Unión Soviética. Francia 1956 : Checoslovaquia.

: Checoslovaquia. Brasil 1960 : Unión Soviética.

: Unión Soviética. URSS 1962 : Unión Soviética.

: Unión Soviética. Checoslovaquia 1966 : Checoslovaquia.

: Checoslovaquia. Bulgaria 1970 : Alemania (República Democrática Alemana).

: Alemania (República Democrática Alemana). México 1974 : Polonia.

: Polonia. Italia 1978 : Unión Soviética.

: Unión Soviética. Argentina 1982 : Unión Soviética.

: Unión Soviética. Francia 1986 : Estados Unidos.

: Estados Unidos. Brasil 1990 : Italia.

: Italia. Grecia 1994 : Italia.

: Italia. Japón 1998 : Italia.

: Italia. Argentina 2002 : Brasil.

: Brasil. Japón 2006 : Brasil.

: Brasil. Italia 2010 : Brasil.

: Brasil. Polonia 2014 : Polonia.

: Polonia. Italia – Bulgaria 2018 : Polonia.

: Polonia. Polonia – Eslovenia 2022: Italia.

