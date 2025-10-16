Final de la Copa del Mundo Sub-20 Chile 2025: ¿Marruecos vs Argentina y quién es el favorito?

Los albicelestes son favoritos al ser los máximos ganadores de esta categoría en la historia.

Ha quedado determinada la final por el título de la Copa del Mundo Sub-20 Chile 2025 luego de que este miércoles se llevaran a cabo las dos semifinales del certamen en el hermoso país sudamericano dejando todo listo para que el próximo domingo 19 de octubre conozcamos al campeón que saldrá del ganador entre la selección de Marruecos, que tuvo que llegar a la muerte súbita en la serie de tiros penales para dar cuenta de Francia, mientras que en duelo de la Conmebol, Argentina hizo valer los pronósticos y se impuso a Colombia.

El encuentro se llevará a cabo, como dijimos este domingo 19 de octubre de 2025 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos a las 5:00 pm (hora del centro de México) y podrá ser visto por Televisa, TUDN y en streaming a través de VIX.

¿Cuántos títulos del Mundial Sub-20 tienen Marruecos y Argentina?

Marruecos llega a esta fase por primera vez en su historia en cualquier categoría de un Mundial organizado por la FIFA, con ello supera lo hecho por su combinado nacional mayor que se quedó en semifinales en el pasado Mundial de Catar 2022 y en esta competencia con límite de edad donde se quedaron en esta misma fase en Países Bajos 2005.

La historia para la albiceleste es mucho más rica, pues son el país con más campeonatos Sub-20 en toda la historia al tener ya en su palmarés seis títulos de la categoría en Japón 1979, Catar 1995, Malasia 1997, Argentina 2001, Países Bajos 2005 y Canadá 2007.

El camino de Marruecos a la Final del Mundial Sub 20

Marruecos 2-0 España

Instancia: Fase de grupos (Grupo C)

Marruecos 2-1 Brasil

Instancia: Fase de grupos (Grupo C)

Marruecos 0-1 México

Instancia: Fase de grupos (Grupo C)

Marruecos 2-1 Corea del Sur

Instancia: Octavos de final

Marruecos 3-1 Estados Unidos

Instancia: Cuartos de final

Marruecos 1-1 Francia

Instancia: Semifinales (avanzaron al ganar 5-4 en la serie de tiros penales)

El camino de Argentina a la Final del Mundial Sub 20

Argentina 3-1 Cuba

Instancia: Fase de grupos (Grupo D)

Argentina 4-1 Australia

Instancia: Fase de grupos (Grupo D)

Argentina 1-0 Italia

Instancia: Fase de grupos (Grupo D)

Argentina 4-0 Nigeria

Instancia: Octavos de final

Argentina 2-0 México

Instancia: Cuartos de final

Argentina 1-0 Colombia

Hender «Vivo» González

Con información de Marca