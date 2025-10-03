Fin de Semana de F1 en el GP de Singapur 2025: Horarios de la clasificación y la carrera en el circuito de Marina Bay

Descubre el programa completo de la 18º fecha de la temporada de la Fórmula.

a Fórmula 1 está de regreso. Tras el Gran Premio de Azerbaiyán, el ‘Gran Circo‘ aterriza en Singapur en el marco de la 18º jornada del calendario. Esta será la última cita antes de que cada uno de los equipos vuele hasta el otro lado del charco para una serie de cuatro carreras en Norte y Suramérica. El Circuito callejero de Marina Bay será el encargado, del 3 al 5 de octubre, de escribir un capítulo más en la emocionante pelea por el título.

Las dos últimas jornadas fueron dominadas por un insaciable Max Verstappen. El campeón del mundo se quedó con la pole y victoria en Italia y Azerbaiyán, para así amenazar a los McLaren con una posible remontada en las recta final de la temporada. Sin embargo, a pesar del reciente éxito del neerlandés, el trazado de Marina Bay favorece más a los ‘papaya’, gracias a las curvas de media y baja velocidad, por lo que Lando Norris y Oscar Piastri tendrán una oportunidad de reivindicarse tras lo ocurrido en Bakú.

Clasificación de la F1 tras el GP de Azerbaiyán

La tabla general no sufrió cambios al final de la última cita. Pese a el retiro del líder en la primera curva, su compañero de equipo solo pudo rebajarle 6 puntos en la pelea por el título, tras cruzar la línea de meta en la 7º posición. ‘Mad Max’ abrió un poco más la brecha en la pelea por la tercera plaza con George Russell (2º), al mismo tiempo que se acercó a 69 puntos de lo más alto de la clasificación.

Mundial de pilotos tras el GP de Azerbaiyán.@F1

Kimi Antonelli (4º) volvió a recuperar el séptimo escalón tras una sólida actuación en las calles de Bakú. El italiano superó a un Alex Albon que no pudo llegar a los puntos tras su actuación en la sesión de clasificación. Liam Lawson (5º) y Yuki Tsunoda (6º) también sumaron puntos cruciales en el Mundial, después de registrar el mejor resultado con sus respectivas escuderías.

Para los pilotos españoles el último GP se vivió como un ‘cara o cruz’. Por un lado estuvo Fernando Alonso, quien sufrió, junto a su ‘AMR25’, tras cruzar la línea de meta en la 15º plaza. Mientras que Carlos Sainz protagonizó el «mejor» podio de su carrera. El madrileño escaló hasta la 3º posición para culminar una racha negativa en las citas dominicales.

Horarios del Gran Premio de Singapur de F1 2025

Viernes 3 de octubre

Entrenamientos Libres 1 (FP1): 5:30 – 6:30 AM. hora de Venezuela

Entrenamientos Libres 2 (FP2): 9:00 – 10:00 AM. hora de Venezuela

Sábado 4 de octubre

Entrenamientos Libres 3 (FP3): 5:30 – 6:30 AM. hora de Venezuela

Clasificación: 9 :00 AM. hora de Venezuela

Domingo 5 de octubre

Carrera: 8:00 AM. hora de Venezuela (62 vueltas)

